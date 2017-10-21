Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi radikal karar!
Galatasaray derbisine gidecek Fenerbahçeli taraftarlar gittikleri otobüsün camını kırarsa o otobüste bulunan hiç bir taraftar maça alınmayacak. Bu karar yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı tarafından alındı.
Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala Emniyet Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı radikal bir kararın altına imza attı. Galatasaray deplasmanına gelecek Fenerbahçeli taraftarlar gelirken bindiği otobüsün camlarını kırarsa maça alınmayacak.
Deplasman yasağı kalktıktan sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları deplasman maçlarına gitmeye başlamıştı. Ancak deplasmana gidilen otobüslerin kırılan camları hem tehlike yaratmış hem de faturalar kulüplere çıktığı için maddi zarara neden olmuştu.
Bu yaşananların ardından Spor Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir karar aldı. Bundan böyle deplasmana gidecek takım taraftarlarından sadece biri bile bindiği otobüsün camını kırarsa o otobüsteki hiç bir taraftar stada sokulmayacak. Zanlı bulunana kadar da o kişiler hakkında "Kamu malina zarar verme"den işlem uygulanacak.
İlk kez yarın uygulanacak!
Spor Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı bu radikal karar yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde uygulanmaya başlayacak.
Hatırlanacağı üzere geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maça gelen neredeyse bütün otobüslerin camları kırılmış hatta bazı taraftarlar yaralanmıştı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:25
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 6
Yorum
PIYORSUN İŞE GİRİYORSUN AYKUT HOCA SAMET AYBABA SENİ İYİ ÇALIŞTIRMIŞ VE DERS VERMİŞ. BİZDE SENİ HOCA BİLİYORDUK. MEĞER GÜDÜLEN MİŞİN. BAŞKASININ ÖĞÜDÜ İŞ YA......
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''Hocam bırak da ben oynayayım''
Toplam 4
Yorum
kafa aynı kafa kaçakta demek ki sen bunları hak ediyorsun vede istiyorsun demektir bu sözlerinle. bu nasıl bir düşünce ve kafadır
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Başkan Özbek siftah peşinde
Toplam 1
Yorum
ri bile kızarmıyor bunların GS la zoru başarmak zorundasın sn TUDOR hocam. başar bu işi sustur bu GS kompleksi kokan bu bireyleri. bunlara geçmiş ders aldırmamış. yüzle
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