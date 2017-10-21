Euro 2024 için 10 stat belirlendi
TÜRKİYE'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri dosyasında yer alan şehir ve statlarla ilgili karar verildi. TFF Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim tarihli toplantısında alınan kararlar sonucu belirlenen şehir ve statlar şöyle: İSTANBUL: Olimpiyat Stadı, Türk Telekom Stadı, BURSA: BŞB Stadı, ANTALYA: Antalya Stadı, ESKİŞEHİR: Yeni Eskişehir Stadı, GAZİANTEP: G.Antep Stadı, KONYA: Konya BŞB, TRABZON: Medical Park, ANKARA: Yeni Stat, KOCAELİ: Yeni Stat TFF; 2024 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edecek. 2018'in Eylül ayında EURO 2024'ün ev sahibi açıklanacak.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
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Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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