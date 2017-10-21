6 gol var kazanan yok

STAT: 19 Mayıs



HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Mehmet Kısal (xx)



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Lopes (xx), Caner (xx), Mustafa Yumlu (x), Ömer Bayram (xx), Sissoko (xxx), Onur (x) (Dk. 55 Muğdat xxx), Sergihno (xx) (Dk. 72 Emnes xx), Soner (xx) (Dk. 46 Barbosa xxx), Larsson (xx), Henrique (xxx)



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (x) - Oğuz (xx), Politevich (x), N'Diaye (xx), Uğur (xxx), Ahmet İlhan (xx), Zeki (xx) (Dk. 80 Issah x), Scekic (x), Khalili (xx) (Dk. 79 Alper xx), Serdar (xx) (Dk. 62 Guidileye x), Vedat Muriç (xxx)



GOLLER: Dk. 18 Serdar, Dk. 23 Uğur, Dk. 45 Vedat Muriç (Gençlerbirliği), Dk. 39 (Pen.) Soner, Dk. 60 (Pen.) Henrique, Dk. 65 Sissoko (Akhisarspor)



SARI KARTLAR: Dk. 35 Scekic, Dk. 50 Uğur (Gençlerbirliği)



KIRMIZI KART: Dk. 59 Scekic (Genlerbirliği)Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor, üst üste Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetlerinin ardından iç sahada 3-1 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'yle 3-3 berabere kaldı.



Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 18. dakikada Serdar, 23. dakikada Uğur ve 45. dakikada Vedat Muriç attı. Akigo bu gollere 39. dakikada penaltıdan Soner, 60. dakikada yine penaltıdan Henrique ve 65. dakikada Sissoko'yla karşılık verdi. Başkent temsilcisinde Uğur, 59. dakikadaki penaltı pozisyonunda ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Haftaya 3. sırada başlayan, iç sahada 4 galibiyetin ardından bu sezon ilk kez puan kaybeden Akhisar, 17 puana ulaşırken düşme hattında kalan Gençlerbirliği puanını 8'e çıkardı.



MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada konuk takım öne geçti. Gençlerbirliği atağında Oğuz'un pasıyla buluşan Serdar'ın kaleye şutu filelerle buluştu: 0-1



23. dakikada fark 2'ye çıktı. Ahmet İlhan'ın kale önünden verdiği pası karşılayan Uğur, kaleci Lukac'ı avladı: 0-2.



39. dakikada fark 1'e indi. Gençlerbirliği ceza sahası çizgisinde Akhisarsporlu Soner, Scekic'in müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı yine Soner gole çevirdi: 1-2.



45. dakikada Gençlerbirliği yine gol buldu. Serdar'ın soldan ortalağı topla ceza alanında buluşan Vedat Muriç affetmedi: 3-1.



İlk yarı bu skorla bitti.



59. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında bu kez Mustafa Yumlu'yu düşüren Scekic, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu pozisyonda kazanılan penaltıyı 60. dakikada Henrique gole çevirdi: 2-3.



65. dakikada skor eşitlendi. Akhisarsporlu Muğdat'ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Sissoko topu ağlara göndererek takımının beraberlik golünü attı: 3-3.



Maç başka gol olmayınca 3-3 eşitlikle sonuçlandı.