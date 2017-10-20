Tecrübe farkı!

Ligde oynanan 72 maçta 3,36 gol ortalaması yakalanırken, yaş ortalamasında Avrupa’nın en yaşlısı olan Süper Lig, gol ortalamasında da zirveye çıktı

Spor Toto Süper Lig'de atılan gol sayısı geride kalan 72 maçta 242'ye çıkarken, ligimiz 27,3 yaş ortalaması ile Avrupa'nın en yaşlı ligi olmasının yanında maç başına 3,36 gol ortalaması ile de en golcüsü durumuna geldi. Göztepeli Jahovic ve G.Saray'dan Gomis'in 9 gole ulaştığı ligde, golcüler hızlı davranırken, maçların 33'ünde yani yüzde 45'inde 4 gol ve üzerine ulaşıldı. Tam 43 şut da direkten döndü.



SON 10 SEZONUN EN YÜKSEK DEĞERİ NE ULAŞILDI

Avrupa'nın en çok gol atılan ligi olan Süper Lig'de son 10 sezonun 8. haftaları itibarıyla da böyle bir sayıya ilk defa ulaşılıyor. Geride kalan sezonda 170 gol atılmış, bir öncesi sezonda ise 194 gole ulaşılmıştı. Ligde atılan gol sayısı bir sezonda yüzde 40 artış gösterirken, geride kalan sezon son 10 yılın en düşük gol sayısı ile kapatılmıştı.



SON 10 SEZONUN 8. HAFTA GOL SAYILARI



2017-18 - 242

2016-17 - 170

2015-16 - 194

2014-15 - 180

2013-14 - 176

2012-13 - 190

2011-12 - 184

2010-11 - 195

2009-10 - 184

2008-09 - 204

