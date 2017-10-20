Tecrübe farkı!
Ligde oynanan 72 maçta 3,36 gol ortalaması yakalanırken, yaş ortalamasında Avrupa’nın en yaşlısı olan Süper Lig, gol ortalamasında da zirveye çıktı
Spor Toto Süper Lig'de atılan gol sayısı geride kalan 72 maçta 242'ye çıkarken, ligimiz 27,3 yaş ortalaması ile Avrupa'nın en yaşlı ligi olmasının yanında maç başına 3,36 gol ortalaması ile de en golcüsü durumuna geldi. Göztepeli Jahovic ve G.Saray'dan Gomis'in 9 gole ulaştığı ligde, golcüler hızlı davranırken, maçların 33'ünde yani yüzde 45'inde 4 gol ve üzerine ulaşıldı. Tam 43 şut da direkten döndü.
SON 10 SEZONUN EN YÜKSEK DEĞERİNE ULAŞILDI
Avrupa'nın en çok gol atılan ligi olan Süper Lig'de son 10 sezonun 8. haftaları itibarıyla da böyle bir sayıya ilk defa ulaşılıyor. Geride kalan sezonda 170 gol atılmış, bir öncesi sezonda ise 194 gole ulaşılmıştı. Ligde atılan gol sayısı bir sezonda yüzde 40 artış gösterirken, geride kalan sezon son 10 yılın en düşük gol sayısı ile kapatılmıştı.
SON 10 SEZONUN 8. HAFTA GOL SAYILARI
2017-18 - 242
2016-17 - 170
2015-16 - 194
2014-15 - 180
2013-14 - 176
2012-13 - 190
2011-12 - 184
2010-11 - 195
2009-10 - 184
2008-09 - 204
SON 10 SEZONUN EN YÜKSEK DEĞERİNE ULAŞILDI
Avrupa'nın en çok gol atılan ligi olan Süper Lig'de son 10 sezonun 8. haftaları itibarıyla da böyle bir sayıya ilk defa ulaşılıyor. Geride kalan sezonda 170 gol atılmış, bir öncesi sezonda ise 194 gole ulaşılmıştı. Ligde atılan gol sayısı bir sezonda yüzde 40 artış gösterirken, geride kalan sezon son 10 yılın en düşük gol sayısı ile kapatılmıştı.
SON 10 SEZONUN 8. HAFTA GOL SAYILARI
2017-18 - 242
2016-17 - 170
2015-16 - 194
2014-15 - 180
2013-14 - 176
2012-13 - 190
2011-12 - 184
2010-11 - 195
2009-10 - 184
2008-09 - 204
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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