 Tecrübe farkı! – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Tecrübe farkı!

    Tecrübe farkı!

    Ligde oynanan 72 maçta 3,36 gol ortalaması yakalanırken, yaş ortalamasında Avrupa’nın en yaşlısı olan Süper Lig, gol ortalamasında da zirveye çıktı

    Spor Toto Süper Lig'de atılan gol sayısı geride kalan 72 maçta 242'ye çıkarken, ligimiz 27,3 yaş ortalaması ile Avrupa'nın en yaşlı ligi olmasının yanında maç başına 3,36 gol ortalaması ile de en golcüsü durumuna geldi. Göztepeli Jahovic ve G.Saray'dan Gomis'in 9 gole ulaştığı ligde, golcüler hızlı davranırken, maçların 33'ünde yani yüzde 45'inde 4 gol ve üzerine ulaşıldı. Tam 43 şut da direkten döndü.

    SON 10 SEZONUN EN YÜKSEK DEĞERİNE ULAŞILDI
    Avrupa'nın en çok gol atılan ligi olan Süper Lig'de son 10 sezonun 8. haftaları itibarıyla da böyle bir sayıya ilk defa ulaşılıyor. Geride kalan sezonda 170 gol atılmış, bir öncesi sezonda ise 194 gole ulaşılmıştı. Ligde atılan gol sayısı bir sezonda yüzde 40 artış gösterirken, geride kalan sezon son 10 yılın en düşük gol sayısı ile kapatılmıştı.

    SON 10 SEZONUN 8. HAFTA GOL SAYILARI

    2017-18 - 242
    2016-17 - 170
    2015-16 - 194
    2014-15 - 180
    2013-14 - 176
    2012-13 - 190
    2011-12 - 184
    2010-11 - 195
    2009-10 - 184
    2008-09 - 204
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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