Süper Lig 2.3 milyar TL

Futbol Ekonomisi Raporu EkoLig’de Süper Lig pastasının büyüklüğünün 2.3 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı. En fazla gelir elde eden takımın ise 521 milyon TL ile Beşiktaş olduğu belirtildi

FUTBOL Ekonomisi Raporu EkoLig'in 2016 - 2017 dönemini içeren ikinci sayısının tanıtımında konuşan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, 2016/2017 sezonunda Süper Lig pastasının büyüklüğü 2.3 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Futbol ekonomisinin son bir yılda yüzde 15 büyüdüğünü belirten Ceyhun Kazancı, 4 büyüklerin toplam gelirlerinin ise 1.4 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.



Süper Lig'in en fazla gelir elde eden takımı ise 521 milyon TL ile son şampiyon Beşiktaş oldu. SİYAH-beyazlılar bir önceki sezon 323 milyon lira gelir üretmişti. Kara Kartal'ın performansındaki artışa en büyük etken 39.5 milyon liradan 145.4 milyona çıkan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirleri oldu. Ticari gelirler 50 milyon lira, stat gelirleri de 23 milyon lira artış kaydetti.



KAZANCI, Süper Lig kulüplerinin son 2 sezonda naklen yayınlardan elde ettiği gelirin 1,8 milyar lira olduğunu dile getirdi. Bu dönemde yüzde 17,3'lük artış yaşandığını bildirdi. Naklen yayın gelirlerinde son 2 sezonda en fazla gelir elde eden takımın ise Fenerbahçe olduğunu belirtti. "SON 2 sezonda Süper Lig pastası 2 milyar liradan 2,3 milyar liraya ulaştı" diyen Kazancı, geçen sezon 4 büyüklerin ticari gelirleri toplamı 647 milyon lira oldu. En fazla ticari gelir elde eden takım 208 milyon lira ile Fenerbahçe olurken, en büyük gelişmeyi yaşayan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor geçtiğimiz sezon gelirlerini 66,5 milyon liraya kadar artırdı" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR, GAZİANTEP SEYİRCİDE LİDER

SÜPER Lig'de son 2 sezona bakıldığında bir önceki sezona göre stadyumlarda maç izleyen taraftar sayısında yüzde 6'lık bir artış olduğuna işaret eden Passolig Genel Müdürü, "Bu sezon ilk 8 haftada çok ciddi bir artış var. Son 3 sezonda stadyumlarda maç izleyen kişi sayısı 7,2 milyon olurken seyirci ortalamalarına baktığımızda Beşiktaş geçtiğimiz sezon liderliği alırken, genel toplamda Süper Lig'in seyirci ortalaması 8 bin 940 olarak gerçekleşti. Seyirci ortalamasını en fazla artıran 3 takım Beşiktaş, Trabzon ve G.Antep olarak sıralandı" dedi.



4 BÜYÜKLER'İN BİLET ORTALAMASI 99,5 TL

GEÇEN sezon derbilerde bilet başına en fazla geliri elde eden kulübün 283,5 lira ile Beşiktaş olduğunun altını çizen Kazancı, 4 büyüklerin bilet fiyat ortalamasının geçtiğimiz sezon 99,5 lira, 4 büyükler dışındaki takımların ise 35,2 lira olduğunu söyledi.



F.BAHÇE KAYBETTİ FIRTINA KAZANDI

GEÇEN sene Galatasaray'ın yüzde 8, Fenerbahçe'nin yüzde 27 gelir kaybına uğradığını bildiren Ceyhun Kazancı, Trabzonspor'un toplam gelirlerde yüzde 81'lik artışla en büyük artışı sağladığını, toplam gelirini 147,7 milyon liraya çıkardığını aktardı.



PASSOLİG'DE DERBİ G.SARAY'IN

KAZANCI, geçen sezonun sonunda Passolig kart sayısında bir dönem üçüncülüğe düşen G.Saray'ın şu an liderliğe yükseldiğini ve son iki sezonun lideri F.Bahçe'yi geçerek 600 bin barajını aşan ilk takım olduğunu vurguladı. Günde bin adetten fazla Galatasaray logolu kartın da satıldığını açıkladı.



İŞTE RAKAMLARLA SPOR TOTO SÜPER LİG

6Son iki sezonda toplam 5.2 milyon kişi Süper Lig maçlarını izledi. 6 2015-2016'da 8 bin 395 olan seyirci ortalaması 2016-17'de yüzde 6 artışla 8 bin 940 kişiye yükseldi. Bu sezonda ise ortalama seyirci sayısı 12 bin olarak kaydedildi. Böylelikle ilk kez PassoLig öncesi ortalama olan 10 bin 500 sayısı aşıldı. 6 2 milyon olan PassoLig kart adedi 2.8 milyona çıktı.



6 PassoLig'de son iki sezonun lideri olan F.Bahçe, tahtını G.Saray'a kaptırdı. Aslan, 607 bin 721 adetle 6 yüz bin barajını geçen ilk kulüp olurken, takipçisi F.Bahçe 590 bin 458'de kaldı. 6 Beşiktaş, 30 bin 446 seyirci ortalaması ile ligde en fazla seyirci çeken takım oldu. 6Süper Lig'in en fazla gelir elde eden takımı 521 milyon 158 bin ile Beşiktaş oldu



6 Süper Lig'in ticari gelirleri en yüksek takımı 208 milyon TL ile F.Bahçe oldu. 6 En fazla naklen yayın geliri elde eden takım 114.3 milyon TL ile F.Bahçe oldu. 6 Süper Lig'de yayın gelirlerini en fazla artıran takım yüzde 42'lik artışla Başakşehir oldu. 6 4 büyüklerin bilet başına elde ettiği ortalama gelir 99.5 TL. 6 4 büyükler dışındaki takımların bilet başına ortalama geliri 35.2 TL. 6 Son 3 sezonda 4 büyük takım 3.8 milyar TL gelir elde etti.