Göztepe - A.Alanyaspor

Süper Lig'de 16 puan ve averajla 2. sırada bulunan Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi 7. haftada Medipol Başakşehir karşısında sona eren Göztepe, 8. haftada deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti.



Göztepe'nin 11'i: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Traore, Selçuk, Rotman, Castro, Scarione, Tayfur, Jahovic.



Alanyaspor'un 11'i: Remy, Sackey, Efecan, Emre, Fofana, N Sakala, Welinton, Fernandes, Taha, Gassama, Vagner Love.



Göztepe - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakası beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



Göztepe'de sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun, Hakan Çinemre ve Nabil Ghilas forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde sarı kart cezası sınırında bulunan Adis Jahovic ile Halil Akbunar, birer sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Alanya ekibi, yarınki maç öncesi ligde 10 puanla 10. durumda bulunuyor.



Alanyaspor ile Süper Lig'de ilk maç



Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak Göztepe, rakibiyle çeşitli liglerde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. İki takımın 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'deki son karşılaşmasında, Manisa'da yapılan ilk maç 1-1 bitmiş, Alanya'daki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.



