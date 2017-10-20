Göztepe - A.Alanyaspor
Ligde 9. haftanın açılışı iki maçla yapılırken, bu kapsamda Göztepe, Alanyaspor'u misafir ediyor.
Süper Lig'de 16 puan ve averajla 2. sırada bulunan Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi 7. haftada Medipol Başakşehir karşısında sona eren Göztepe, 8. haftada deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti.
Göztepe'nin 11'i: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Traore, Selçuk, Rotman, Castro, Scarione, Tayfur, Jahovic.
Alanyaspor'un 11'i: Remy, Sackey, Efecan, Emre, Fofana, N Sakala, Welinton, Fernandes, Taha, Gassama, Vagner Love.
Göztepe - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakası beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun, Hakan Çinemre ve Nabil Ghilas forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde sarı kart cezası sınırında bulunan Adis Jahovic ile Halil Akbunar, birer sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Alanya ekibi, yarınki maç öncesi ligde 10 puanla 10. durumda bulunuyor.
Alanyaspor ile Süper Lig'de ilk maç
Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak Göztepe, rakibiyle çeşitli liglerde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. İki takımın 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'deki son karşılaşmasında, Manisa'da yapılan ilk maç 1-1 bitmiş, Alanya'daki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:42
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 29
Yorum
altan en kötü berabere biter. gs yenemez.
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Önce yoracak
Toplam 38
Yorum
AYDINLI ÖSTRENDUS MAÇINDADA YORULMAMIŞTI DEĞİL Mİ ?
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Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...
Toplam 31
Yorum
En büyük FENER Sen şu yaşında FB'nin yedek kulübesinde oturduğuna bile şükretmen lazım, bunun sebebi de aziz'in torpillisi olduğun içindir
Göztepe - A.Alanyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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