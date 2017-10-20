Fransızların savaşı

Fotomaç dev derbinin şifrelerini çözdü

Galatasaray - Fenerbahçe kapışmasına iki gün kala heyecan iyice arttı.



Üç kıtadan onlarca ülkede naklen yayınlanacak maçı büyüteç altına aldık; birbirinden ilginç rakamlar ortaya çıktı.



İki takımın da derbideki önemli silahı Gomis ile Valbuena olacak. Maçın kaderi büyük ölçüde iki Fransız'ın performansına bağlı olacak. Gomis golleriyle, Valbuena ise paslarıyla ön planda.



GOMIS - VALBUENA



9 Gol 3

2 Asist 3

3.4 Şut 2.7

85.4 İsabetli pas yüzdesi 88.9

0.9 Kilit pas 3

2.6 Adam geçme 0.9

12.9 Maç başı pas 46.8

0 Orta 2.3

0.5 Uzun pas 3