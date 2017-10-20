Derbinin sonucu ne olur?
22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu sizce ne olur?
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:57
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Önce yoracak
Toplam 9
Yorum
vay arkadaş rocky balboa taktiği ama bize sökmez, kondisyon olarak fenerden iyiyiz:)
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Önce yoracak
Toplam 9
Yorum
FUTBOL HASTASI Kendilerini Dünya Devi gören iki sıradan takım. Bu yıl Avrupadan bilerek elendiler. Beşiktaş şampiyon olmasın diye. Yazıklar olsun size.
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Rapaic’in oğlu Fener’de!
Toplam 1
Yorum
BVB BIZIM TAKIM KOSMAYA ALISKIN SEN RAHAT OL
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