Bu maç uzun yıllar unutulmayacak!
Aytemiz Alanyaspor, 87. dakikasına 3-1 geride girdiği Göztepe deplasmanında, 90+2. dakikada attığı golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı!
Süper Lig'de 9. hafta müthiş başladı! İzmir'de Göztepe ile Alanyaspor'u karşı karşıya getiren maç 3-3'lük eşitlikle noktalandı.
Müthiş bir tempoda başlayan maçta perdeyi açan gol 41. daikada Jahovic'ten gelirken Göztepe de bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Alanyaspor'un aradığı beraberlik golü ise 66. dakikada Efecan'dan geldi. 72'de Andre Castro, Göztepe'yi yeniden öne geçirirken, 74'te bir kez daha sahneye çıkan Jahovic, kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. Alanyaspor'un 87. dakikada Mbilla'nın golüyle ayağa kalkarken 90. dakikada Juniors Fernandes, müthiş maça noktayı koydu.
Bu sonuçla Göztepe 17 puana yükselirken, Alanyaspor puanın 11'e çıkardı.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:12
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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