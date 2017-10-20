Antalyaspor - Kasımpaşa

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alan ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk iç saha mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, Antalyaspor karşısında kazanarak kötü gidişe "dur" demek istiyor. Teknik direktör Leonardo'nun gelmesiyle yeni bir sürece giren Antalyaspor'da bu sezonki ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak.: Boffin, Celutska, Chico, Diego, Musa, Harun, Charles, Deniz, Maicon, Nasri, Eto'o.Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Vegneau, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Murillo, RangelAntalyaspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor.