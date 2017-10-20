Antalyaspor - Kasımpaşa
Antalyaspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalya Stadı'nda karşılaşacak.
Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Celutska, Chico, Diego, Musa, Harun, Charles, Deniz, Maicon, Nasri, Eto'o.
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Vegneau, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Murillo, Rangel
Antalyaspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:45
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 29
Yorum
altan en kötü berabere biter. gs yenemez.
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Önce yoracak
Toplam 38
Yorum
AYDINLI ÖSTRENDUS MAÇINDADA YORULMAMIŞTI DEĞİL Mİ ?
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Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...
Toplam 31
Yorum
En büyük FENER Sen şu yaşında FB'nin yedek kulübesinde oturduğuna bile şükretmen lazım, bunun sebebi de aziz'in torpillisi olduğun içindir
Antalyaspor - Kasımpaşa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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