 Antalyaspor - Kasımpaşa – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Antalyaspor - Kasımpaşa

    Antalyaspor - Kasımpaşa

    Antalyaspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

    Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alan ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk iç saha mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, Antalyaspor karşısında kazanarak kötü gidişe "dur" demek istiyor. Teknik direktör Leonardo'nun gelmesiyle yeni bir sürece giren Antalyaspor'da bu sezonki ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

    Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Celutska, Chico, Diego, Musa, Harun, Charles, Deniz, Maicon, Nasri, Eto'o.

    Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Vegneau, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Murillo, Rangel

    Antalyaspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:45
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