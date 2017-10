Süper Lig'in geliri 2,3 milyar liraya ulaştı

2016-2017 futbol sezonunda 4 büyüklerin ticari gelirleri toplamı 647 milyon lira oldu. Passolig Kart sayısında bir dönem üçüncülüğe düşen Galatasaray, şu an liderliğe yükseldi, 600 bin barajını geçen ilk takım oldu " dedi.

Aktif Bank'ın hazırladığı "Futbol Ekonomisi Raporu-Ekolig"in sonuçları Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Four Seasons Otel'de gerçekleştirilen toplantıyla duyuruldu.

Rapor sonuçlarına ilişkin bilgi veren Kazancı, futbolun dünyada yılda 50 milyar doları geçen gelir pastasına sahip olduğunu söyledi. Avupa'nın maç günü gelirlerinde en fazla kazanan liginin Premier Lig olduğunu belirten Kazancı, Avrupa'da en fazla maç günü gelir elde eden kulübün Arsenal olduğunu bildirdi.

Kazancı son 2 sezona bakıldığında Super Lig'de 2016-2017 sezonunda, bir önceki sezona göre stadyumlarda maç izleyen taraftar sayısında yüzde 6'lık bir artış olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Aynı dönemde Super Lig'de toplam statlara giren seyirci sayısı 2,5 milyondan 2,7 milyona çıktı. Yeterli bir artış değil ama güzel haber şu; bu sezon ilk 8 haftada çok ciddi bir artış var. Maç günü gelirlerine bakıldığında Super Lig'in son 3 sezondaki maç günü gelirleri toplamı 743 milyon lira oldu. 2016-2017 sezonunda kulüplerimiz 261,5 milyon liralık maç günü geliri elde etti. Maç günü gelirlerde Beşiktaş 2016-2017 sezonunda liderliği ele geçirdi.

Üç büyük kulüp aynı sezonda 201 milyon lira maç geliri elde etti, diğer 15 takımın geliri toplamı 60,5 milyon lira oldu. Son 3 sezonda stadyumlarda maç izeleyen kişi sayısı 7,2 milyon olurken seyirci ortalamalarına baktığımızda Beşiktaş geçtiğimiz sezon liderliği alırken, genel toplamda Super Lig'in seyirci ortalaması 8 bin 940 olarak gerçekleşti."

Geçtiğimiz sezon seyirci ortalamasını en fazla artıran 3 takımın Beşiktaş, Trabzonspor ve Gaziantepspor olarak sıralandığını belirten Kazancı, yeni stadyumların açılmasıyla, sportif başarıya bağlı olmadan seyirci sayısında artış yaşandığını kaydetti.



Kazancı, Super Lig kulüplerinin son 2 sezonda naklen yayınlardan elde ettiği gelirin 1,8 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Naklen yayın gelirlerinin 2015-2016 sezonunda 48,3 milyon lira, 2016-2017 sezonunda 56,7 milyon lira olduğuna dikkati çeken Kazancı, bu dönemde yüzde 17,3'lük artış yaşandığını bildirdi.

Kazancı naklen yayın gelirlerinde son 2 sezonda en fazla gelir elde eden takımın Fenerbahçe olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2015-2016 sezonunda 2,5 milyon kişi olan stadyumlara giden kişi sayısı 2016-2017 sezonunda 2,7 milyona yükseldi. Aynı dönemde Passolig kart sahibi sayısı 2 milyon iken, 2,8 milyona çıktı. Geçen sezonun sonunda 2,8 milyon olan kart sahibi sayısı bu sezon şu an 3 milyon 250 bini geçmiş durumda. Sezon sonunda 4 milyon sınırını geçecek diye tahmin ediyoruz.

2016-2017 sezonunda toplam maç günü gelirlerinde ise bir önceki sezona göre aşağı yönlü bir gidiş var. 270,7 milyon lira olan toplam maç günü geliri, geçen sezon 261,5 milyon liraya geriledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışından biraz daha erken kopmuş olmaları, bu durumda etkili oldu."



"2016-2017 sezonunda bileti olduğu halde maça gelmeyenlerin oranı yüzde 33"

Geçen sezon derbilerde bilet başına en fazla geliri elde eden kulübün 283,5 lira ile Beşiktaş olduğunun altını çizen Kazancı, 4 büyüklerin bilet fiyat ortalamasının geçtiğimiz sezon 99,5 lira, 4 büyükler dışındaki takımların ise 35,2 lira olduğunu söyledi.

Kazancı 2015-2016 sezonunda bileti olduğu halde maça gelmeyenlerin oranının yüzde 39 olduğunu, bu oranın geçtiğimiz sezon yüzde 33 seviyesine indiğini bildirdi.

Kazancı, "Son 2 sezonda Süper Lig pastası 2 milyar liradan 2,3 milyar liraya ulaştı. 2016-2017 futbol sezonunda 4 büyüklerin ticari gelirleri toplamı 647 milyon lira oldu. En fazla ticari gelir elde eden takım 208 milyon lira ile Fenerbahçe olurken, en büyük gelişmeyi yaşayan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor geçtiğimiz sezon gelirlerini 66,5 milyon liraya kadar artırdı." ifadelerini kullandı.



"Geçen sene Galatasaray yüzde 8, Fenerbahçe yüzde 27 gelir kaybına uğradı"

Kazancı geçtiğimiz sezon 4 büyüklerin gelirleri toplamının 1,4 milyar liraya ulaştığına işaret ederek, Beşiktaş'ın 521,1 milyon lira ile gelir şampiyonu olduğunu söyledi.

Geçen sene Galatasaray'ın yüzde 8, Fenerbahçe'nin yüzde 27 gelir kaybına uğradığını bildiren Kazancı, Trabzonspor'un toplam gelirlerde yüzde 81'lik artışla en büyük artışı sağladığını, toplam gelirini 147,7 milyon liraya çıkardığını aktardı.

Kazancı, son 3 sezonda 4 büyüklerin elde ettiği toplam gelirin 3,5 milyar liraya ulaştığına dikkati çekerek, "3 sezon önce bu tabloya baktığımızda üç büyük kulübün toplam pastanın yüzde 86'sını teşkil ettiğini görüyorduk, bu rakam yüzde 77'ye kadar indi. Bu, büyük takımlar gelirlerini artırıyor ama artık Anadolu kulüpleri de ciddi anlamda gelirlerini artırmaya başladılar demek. Türk futbolu adına bu çok önemli bir gelişme." diye konuştu.



"Her 100 kişiden 12'si artık statlara cep telefonları ile giriş yapıyor"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kazancı, hayata geçirdikleri ve maçlara cep telefonlarını okutarak giriş yapabilmeyi sağlayan Passo Mobil'i uygulamasının yakın zamanda tüm statlarda aktif hale geleceğini bildirdi.

Şu an bazı statlarda kullanılabilen uygulama sayesinde taraftarın kartını unutsada cep telefonlarını okutarak statlara giriş yapabildiğini anımsatan Kazancı, "Şu an her 100 kişiden 12'si artık statlara cep telefonları ile giriş yapıyor." dedi.

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi biletlerinin satışlarının devam ettiğini bildiren Kazancı, geçen sezonun sonunda Passolig kart sayısında bir dönem üçüncülüğe düşen Galatasaray'ın şu an liderliğe yükseldiğini, 600 bin barajını geçen ilk takım olduğunu, şu an günde bin adetten fazla Galatasaray logolu kart satıldığını bildirdi.



"3 yıl boyunca futbol kulüplere verdiğimiz kredi miktarı 2,4 milyar lira civarında"

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, kulüplerin ekonomik olarak büyük potansiyel barındırdığını belirterek, işin finans boyutunda varolan sıkıntılara çözümler yaratmanın da çok sayıda girdiye bağlı olduğunu söyledi.

Sihirli değnekle bir anda finans sorunlarının çözülemeyeceğini belirten Sümer, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu girdilerden biri şefafflık. Kredi verenler ya da finansörler kulüplerden bağımsız olarak herhangi bir alana para yatırmadan önce orada bir şefafflık görmek istiyorlar, ikincisi sürdürülebilirlik, üçüncüsü de rasyonel yanıtlar görmek istiyorlar. 3 yıl boyunca futbol kulüplere verdiğimiz kredi miktarı 2,4 milyar lira civarında, 150 milyon dolar civarında da bir sponsorluk katkımız var. Ekolig raporu ile beraber ligimizin ekonomik analizini yapıp, diğer önemli liglerle kıyaslıyoruz."



Ekolig Raporu

Rapora göre, son iki sezonda toplam 5,2 milyon kişi Süper Lig maçlarını stadyumlarda seyretti. Süper Lig'in 2015-2016 futbol sezonunda 8 bin 395 olan seyirci ortalaması, 2016-2017 futbol sezonunda yüzde 6 artarak 8 bin 940 oldu.

Beşiktaş 2016-2017 futbol sezonunda 30 bin 446 seyirci ortalaması ile ligin en fazla seyirci ortalamasına sahip takımı oldu. Geçtiğimiz sezon 2015-2016 futbol sezonuna göre naklen yayın gelirlerini yüzde 42 oranında artıran Medipol Başakşehir FK, Süper Lig'in yayın gelirlerini en fazla artıran takımı oldu.

Toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı.