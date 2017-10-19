Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor
- Ligde 9. hafta, yarın Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak - Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi, 22 Ekim Pazar günü oynanacak
Ligdeki 9. hafta mücadelesi yarın Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarıyla başlayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 22 Ekim Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
21 Ekim Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
22 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:10
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Ganalı Boakye’yi yakın takibe aldı
Toplam 3
Yorum
GFB46 FB yönetimi günü kurtarmak adına transfer yapıyor.Takımın ihtiyacı olan mevkilere seçim yapılamıyor bir türl !. Ya tutarsa diyerek alınıyor.
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Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar
Toplam 21
Yorum
veysel Doğru daha östenburg veya vardar takımları çıkmadı karşımıza.Fazla heveslenme yine şampiyon kartal siz biraz sevinin dedik
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Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Toplam 2
Yorum
han yav he adam oturdu taktiklerini belirledi faks gecti herkese belirtti tabi tabi
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