Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

Ligdeki 9. hafta mücadelesi yarın Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarıyla başlayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 22 Ekim Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

21 Ekim Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

22 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)