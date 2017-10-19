 Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

    Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

    - Ligde 9. hafta, yarın Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak - Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi, 22 Ekim Pazar günü oynanacak

    Ligdeki 9. hafta mücadelesi yarın Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarıyla başlayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 22 Ekim Pazar günü oynanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

    20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

    21 Ekim Cumartesi:

    14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

    16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

    19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

    22 Ekim Pazar:

    14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)

    16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

    23 Ekim Pazartesi:

    20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:10
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