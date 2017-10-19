Rakamlarda Aslan psikolojide Fener
Bir yanda ligin altını üstüne getiren lider G.Saray, diğer yanda her derbide istatistikleri boşa çıkaran Fenerbahçe...
İstatistikler 'Cimbom' diyor
Derbiye tam 8 puan önde girecek olan Galatasaray, rakibinden daha fazla gol atıp, daha az gol yedi. Sarı-Kırmızılılar şut, pas, ve savunma parametrelerinde de Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.
Psikolojik olarak çok önde!
Fakat Cimbom karşısında, neredeyse son yıllarda oynanan tüm derbilerde istatistikleri boşa çıkaran bir Fenerbahçe bulacak. Kanarya derbiye puan olarak geride ama psikolojik olarak önde çıkacak.
Derbide hangi taraf gülecek?
Dev derbi öncesinde Galatasaray yüksek formuna, yıldızlarına ve taraftarına güveniyor. Fenerbahçe'nin kozu ise müthiş derbi istatistiği... Pazar günü kimin güleceğini bekleyip göreceğiz.
(Takvim)
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
Rakamlarda Aslan psikolojide Fener haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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