 Rakamlarda Aslan psikolojide Fener – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Rakamlarda Aslan psikolojide Fener

    Rakamlarda Aslan psikolojide Fener

    Bir yanda ligin altını üstüne getiren lider G.Saray, diğer yanda her derbide istatistikleri boşa çıkaran Fenerbahçe...

    Türkiye pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlendi... Herkesin sonucunu merakla beklediği dev maç öncesi TAKVİM her iki takımın röntgenini çekti. Bu sezon ligin adeta altını üstüne getiren lider Cimbom tüm önemli istatistiklerde ezeli rakibine üstün durumda.

    İstatistikler 'Cimbom' diyor
    Derbiye tam 8 puan önde girecek olan Galatasaray, rakibinden daha fazla gol atıp, daha az gol yedi. Sarı-Kırmızılılar şut, pas, ve savunma parametrelerinde de Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.

    Psikolojik olarak çok önde!
    Fakat Cimbom karşısında, neredeyse son yıllarda oynanan tüm derbilerde istatistikleri boşa çıkaran bir Fenerbahçe bulacak. Kanarya derbiye puan olarak geride ama psikolojik olarak önde çıkacak.

    Derbide hangi taraf gülecek?
    Dev derbi öncesinde Galatasaray yüksek formuna, yıldızlarına ve taraftarına güveniyor. Fenerbahçe'nin kozu ise müthiş derbi istatistiği... Pazar günü kimin güleceğini bekleyip göreceğiz.

    (Takvim)
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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