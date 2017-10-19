Derbinin sonucu ne olur?
22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu sizce ne olur?
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:46
-
Sonbaharda gülemiyor!
Toplam 1
Yorum
djemba jemba Fenerbahçe ilklerin takımıdır. Yine tarife değişmeyecek.
-
Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar
Toplam 1
Yorum
HAKLI YUZDE YUZ HAKLI ..TURKIYEDE FUTBOLDEN DEGIL HAKAMI HERKES BAHS EDIYOR
-
Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Bıyıkları olmayan hakemi Aziz istemez !
Derbinin sonucu ne olur? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.