4 takıma kötü tezahürattan sevk

TFF'den yapılan açıklamada, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Kayserispor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Osmanlıspor maçında kırmızı kart gören Bursasporlu Jires Kembo'nun da kural dışı hareket yaptığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.