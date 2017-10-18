 4 takıma kötü tezahürattan sevk – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    4 takıma kötü tezahürattan sevk

    4 takıma kötü tezahürattan sevk

    TFF'den yapılan açıklamada, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Kayserispor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Osmanlıspor maçında kırmızı kart gören Bursasporlu Jires Kembo'nun da kural dışı hareket yaptığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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