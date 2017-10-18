4 takıma kötü tezahürattan sevk
TFF'den yapılan açıklamada, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Kayserispor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Osmanlıspor maçında kırmızı kart gören Bursasporlu Jires Kembo'nun da kural dışı hareket yaptığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
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Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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