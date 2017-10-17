 Nasıl bir derbi izleyeceğiz? – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Nasıl bir derbi izleyeceğiz?

    Nasıl bir derbi izleyeceğiz?

    22 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, sizce atmosfer nasıl olacak? Nasıl bir derbi izleyeceğiz?

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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