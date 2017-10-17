 Kralların kapışması – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Kralların kapışması

    Kralların kapışması

    Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 16 puanla 2'nci sıraya yükselen , cuma günü evinde oynayacağı Aytemiz müsabakasına iddialı hazırlanırken, iki ekibin golcüleri Adis ve 'ın da göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

    Geçen sezon 'nin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlayan , geride kalan 8 haftaya damgasını vurmayı başardı. Attığı 9 golle krallık yarışında Galatasaraylı Gomis'le ilk sırayı paylaşan Makedon yıldız, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Sivasspor (3), Başakşehir ve Antalyaspor (2) karşılaşmalarını boş geçmedi. Üst üste 6 haftadır gol sevinci yaşayan Adis 'in formu, maçı öncesi camiaya umut ışığı oldu. 'un dünyaca ünlü golcüsü ise Türkiye'de adeta yeniden doğdu.

    Geçen sezon Fransa'nın Monaco ekibinden turuncu-yeşillilere imza atan Brezilyalı yıldız, ilk sezonunda 23 gol atıp krallık tacını taktı. Bu sene de kaldığı yerden devam eden Love, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Trabzonspor (3) ve Gençlerbirliği (2) maçlarında fileleri sarstı. Toplam 7 gole ulaşan 33 yaşındaki oyuncu yine gol krallığında iddialı olduğunu kanıtladı. Teknik Direktör Tamer Tuna yaptığı açıklamada 'a dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Tuna, "Rakibimizde Love'un yanı sıra Junior Fernandes, Efecan Karaca, Emre Akbaba ve Mbilla Etame gibi etkili oyuncular var. Alanyaspor'a karşı kontrolü sürekli elinde tutan bir anlayışla oynayacağız. Üzerine koyarak gitmek istediğimiz için kazanmayı hedefliyoruz" dedi. Bornova Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletleri ise yarın satışa çıkacak.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:02
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