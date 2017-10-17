 Derbinin sonucu ne olur? – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Derbinin sonucu ne olur?

    Derbinin sonucu ne olur?

    22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu sizce ne olur?

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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