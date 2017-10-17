 8.hafta sona erdi, işte son durum... – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    8.hafta sona erdi, işte son durum...

    8.hafta sona erdi, işte son durum...

    'de 8. hafta tek maçla tamamlanırken, bu hafta da ilk sırada yer aldı. Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden , 14 puan ve averajla 5. sıraya çıktı. , deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, 14 puanla 6'ncılığa geriledi.

    Deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı kırmızılı takım, en yakın takipçisine 6 puan fark atarak 22 puanla zirvedeki yerini korudu. Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe, Trabzonspor'u 6-1 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 16'şar puanla 2., 3. ve 4. sırada bulunuyor. Haftanın son maçında, sahasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor, 2 maçlık yenilgi serisine son verdi ve 8. hafta sonunda 12 puanla 8. sıraya yükseldi.

    Ligin 8. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:

    SONUÇLAR
    Gençlerbirliği-: 2-1

    Kardemir Karabükspor-Kayserispor: 1-0

    Antalyaspor-Göztepe: 1-3

    Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

    Atiker Konyaspor-: 0-2

    Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 2-3

    Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-6

    -Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

    Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1

    PUAN DURUMU

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. GALATASARAY 8 7 1 0 20 6 14 22
    2. GÖZTEPE 8 5 1 2 17 12 5 16
    3. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 8 5 1 2 14 10 4 16
    4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 8 5 1 2 13 11 2 16
    5. FENERBAHÇE 8 4 2 2 17 12 5 14
    6. BEŞİKTAŞ 8 4 2 2 13 9 4 14
    7. KAYSERİSPOR 8 4 2 2 12 9 3 14
    8. BURSASPOR 8 4 0 4 16 13 3 12
    9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 4 0 4 14 14 0 12
    10. AYTEMİZ ALANYASPOR 8 3 1 4 16 17 -1 10
    11. TRABZONSPOR 8 2 3 3 17 21 -4 9
    12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 8 2 2 4 11 13 -2 8
    13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 8 2 2 4 14 17 -3 8
    14. KASIMPAŞA 8 2 2 4 12 16 -4 8
    15. ATİKER KONYASPOR 8 2 1 5 8 11 -3 7
    16. GENÇLERBİRLİĞİ 8 2 1 5 9 17 -8 7
    17. ANTALYASPOR 8 1 3 4 9 14 -5 6
    18. OSMANLISPOR 8 1 1 6 10 20 -10 4


    9. HAFTA PROGRAMI

    20 Ekim Cuma:

    20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa

    20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

    21 Ekim Cumartesi:

    14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor

    16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği

    19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

    22 Ekim Pazar:

    14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor

    16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor

    19.30 Galatasaray-Fenerbahçe

    23 Ekim Pazartesi:

    20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:57
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