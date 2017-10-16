TFF'de dev zirve

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde sürpriz bir görüşme gerçekleşiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Riva'daki tesislerde biraraya geldi.

Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan bu toplantının gündem maddeleri şu şekilde sıralandı:

1) Video hakem uygulaması.

2) Yayıncı kuruluşun kulüplerle olan ilişkisi konusunda fikir alışverisi yapılacak.

3) Yabancı kuralı.

4) Haftasonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi.