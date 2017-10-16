TFF'de dev zirve
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu Riva'daki TFF tesislerinde biraraya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde sürpriz bir görüşme gerçekleşiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Riva'daki tesislerde biraraya geldi.
Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan bu toplantının gündem maddeleri şu şekilde sıralandı:
1) Video hakem uygulaması.
2) Yayıncı kuruluşun kulüplerle olan ilişkisi konusunda fikir alışverisi yapılacak.
3) Yabancı kuralı.
4) Haftasonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:02
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
Ercüment ULAŞ TS un başına Biliç gerekli olmazsa olmaz,Biliç Dışında TS kulübü hoca düşünmesin Başarılı olmak istiyorsa. Biliç şart lmazsa olmaz,
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 4
Yorum
ramazan bi Beşiktaşlı olarak Fenerbahçenin kazanma şansı çok az.bence Galatasaray rahat kazanır.3-0 gibi
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
murat yılmaz vural
TFF'de dev zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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