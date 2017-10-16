 TFF'de dev zirve – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    TFF'de dev zirve

    TFF'de dev zirve

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu Riva'daki TFF tesislerinde biraraya geldi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde sürpriz bir görüşme gerçekleşiyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Riva'daki tesislerde biraraya geldi.

    Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan bu toplantının gündem maddeleri şu şekilde sıralandı:

    1) Video hakem uygulaması.

    2) Yayıncı kuruluşun kulüplerle olan ilişkisi konusunda fikir alışverisi yapılacak.

    3) Yabancı kuralı.

    4) Haftasonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF'de dev zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.