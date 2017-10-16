Talisca: "Takımda pozitif hava var"

Takımdaki atmosferin gayet iyi olduğunu anlatan Talisca, "Ligde son 3 maçta istediğimiz sonuçları alamadık ama en önemli özelliğimiz takımdaşlığın çok yüksek olması. Türkiye ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Buradaki konsantrasyonum oldukça yüksek. Bunu oynadığımız ilk 2 maçta gösterdik. Soyunma odasındaki pozistif havanın yarın sahaya da yansıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

Maç konsatrasyonunu sürekli üst seviyede tuttuğunu aktaran 23 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Benim için oynamak ve sahada yer almak çok önemli. Bu beni çok mutlu eden bir durum. Teknik direktörümüz şans verdiği sürece bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bazen ritminizi bulmak o kadar kolay olmuyor. Bunun konsantrasyonla bir ilgisi yok. Bazen sahada farklı çözümler üretmeniz ve sahada farklı yerlere gitmeniz gerekiyor. Bence bu etkiliyor ama ben her maçta konsantrasyonumu mümkün olduğunca yukarıda tutmaya çalışıyorum."

Monaco'nun ilk 2 maçta aldığı 1 puanın rakipleri üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağının sorulması üzerine Talisca, "Yarın akşam sahada iki kaliteli takım olacak. Monaco iç saha avantajını kullanmak isteyecek. Sadece 1 puanları var ve taraftarlarının desteğiyle işimizi zorlaştırmak isteyecek. Biz buna hazırız. Sahada sakin kalarak istediğimizi almaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.