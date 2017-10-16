Süper Lig’de hoca kıyımı erken başladı

Süper Lig’in geride kalan 8 haftalık bölümünde tam 6 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Akhisarspor karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Trabzonspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayrılmasıyla bu sayı 6'ya çıktı



Süper Lig 2017-2018 sezonunda teknik direktör kıyımı erken başladı. Henüz 8 haftalık bölümün yeni tamamlanmasına rağmen Karabükspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Osmanlıspor teknik direktörlük değişikliğinde gitti. Bunun yanında Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da dün akşam alınan 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisaspor mağlubiyetinin ardından görevine son verildi.



Gençlerbirliği

Sezona Ümit Özat yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, ligin ilk teknik direktörlük değişikliği yapan takımı oldu. Özat'ın yerine 4. haftada takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren Ankara takımı, tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet aldı.



Evkur Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in yenik ekiplerinden olan Evkur Yeni Malatyaspor da teknik direktör değişikliği ile erken tanışan takımlardan. Ertuğrul Sağlam idaresinde lige başlayan Malatya temsilcisi, Sağlam'ın görevinden ayrılmasının ardından 5. haftada Bursaspor ve 6. haftadaki Karabükspor maçlarına teknik sorumlu Hakan Çalışkan yönetiminde çıkan sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmaların ardından göreve Erol Bulut geldi. Malatyaspor, Bulut yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.



Osmanlıspor

Osmanlıspor, ligin ilk 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alınca Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Uygun'un ardından teknik adamlık koltuğuna oturan İrfan Buz yönetiminde 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Ankara ekibi, Süper Lig'de 8. haftanın son maçında bu akşam deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.



Antalyaspor

Sezon başında dünya yıldızlarını kadrosuna katan ve lige Rıza Çalımbay önderliğinde Avrupa hedefiyle başlayan Antalyaspor'da 5 haftalık bölümde istenilen sonuçlar alınmayınca tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrıldı. 6. haftadaki Osmanlıspor mücadelesine alt yapı direktörü David Badia ile çıkan Akdeniz takımı, daha sonra Brezilyalı antrenör Leonardo ile anlaşma sağladı. Ancak Antalyaspor yeni teknik direktörü ile çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet alamadı.



Karabükspor

Erkan Sözeri ile yeni sezona umutlu başlayan Kardemir Karabükspor, sadece 6 hafta sonra değişikliğe gitti. 7. haftadaki Galatasaray maçına Alt Yapı Sorumlusu Levent Açıkgöz ile çıkan mavi-kırmızılılar, yeni teknik direktörü Popovic ile evinde oynadığı Kayserispor maçını 1-0 kazandı.



Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda 18 takımdan 12'si teknik direktör değiştirmişti. Yeni sezonda ise henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen bu sayısının yarısına ulaşıldı bile.