UEFA Hakem Eğitimcisi Roberto Rosetti, Türkiye'ye geliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun organizasyonu ile İstanbul'a gelecek olan Rosetti, çarşamba günü Riva'da Türk hakemlere eğitim semineri verecek.



Bu sezon ligde hakem hatası yaşanmaması için işleri sıkı tutan Merkez Hakem Kurulu, eski ünlü İtalyan hekem Roberto Rosetti'nin tecrübelerini Türk hakemlere aktarmasını istiyor.