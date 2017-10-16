 Roberto Rosetti eğitime geliyor – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    eğitime geliyor

    Eski ünlü İtalyan hakem , Türk hakemlere eğitim vermek için çarşamba günü İstanbul'a geliyor.

    UEFA Hakem Eğitimcisi , Türkiye'ye geliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun organizasyonu ile İstanbul'a gelecek olan Rosetti, çarşamba günü Riva'da Türk hakemlere eğitim semineri verecek.

    Bu sezon ligde hakem hatası yaşanmaması için işleri sıkı tutan Merkez Hakem Kurulu, eski ünlü İtalyan hekem Roberto Rosetti'nin tecrübelerini Türk hakemlere aktarmasını istiyor.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Roberto Rosetti eğitime geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.