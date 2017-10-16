Roberto Rosetti eğitime geliyor
Eski ünlü İtalyan hakem Roberto Rosetti, Türk hakemlere eğitim vermek için çarşamba günü İstanbul'a geliyor.
UEFA Hakem Eğitimcisi Roberto Rosetti, Türkiye'ye geliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun organizasyonu ile İstanbul'a gelecek olan Rosetti, çarşamba günü Riva'da Türk hakemlere eğitim semineri verecek.
Bu sezon ligde hakem hatası yaşanmaması için işleri sıkı tutan Merkez Hakem Kurulu, eski ünlü İtalyan hekem Roberto Rosetti'nin tecrübelerini Türk hakemlere aktarmasını istiyor.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:42
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 27
Yorum
Organik Trabzon lu Bence Fatih hoca diyerleri ne yapacağını bilmiyor Galatasaray şampiyon yapış Avrupa oynatmis Bir hoca usta inşallah yapar doğru bir hamle
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ beyler öfkenizi anlıyorum fakat ne yazık ki ortada bir sözleşme var ve iki tarafında buna uyması gerekiyor !
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Lider G.Saray'da şok gelişme!
Toplam 4
Yorum
gs sorun yok tolga oynar
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