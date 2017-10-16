Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
22 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, sizce atmosfer nasıl olacak? Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:15
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 22
Yorum
Ekrem UZUN Yıllardır söylüyordum, bu gizli Fenerli Ersun ile bu iş gitmez. Bu adam bugüne kadar sahaya hiç bir zaman doğru 11 ile çıkmadı.
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 1
Yorum
memoli Banko GS kazanır FB nin %1 sansı yok
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Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 11
Yorum
arsen l. İlk yarı bitmeden BJK Başakşehir ve Akhisar dan biri lider olur.
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