 İddaa oranları açıkladı! İşte favori... – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    İddaa oranları açıkladı! İşte favori...

    İddaa oranları açıkladı! İşte favori...

    İddaa, - derbisinin oranlarını açıkladı. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılılar favori gösterildi.

    İddaa'dan yapılan açıklamada G.Saray galibiyetine 1.85 oran verildi.

    'nin galibiyetine 2.90 oran veren , beraberlik oranını ise 3.10 olarak belirledi.

    İddaa risk yönetimi, 6 maç aradan sonra 'a 2.00'nin altında oran açtı.

    Ayrıca 2.5 üst oranı 1.55, 2.5 alt oranı ise 1.80 olarak belirlendi.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:42
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