İddaa oranları açıkladı! İşte favori...
İddaa, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranlarını açıkladı. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılılar favori gösterildi.
Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.90 oran veren iddia, beraberlik oranını ise 3.10 olarak belirledi.
İddaa risk yönetimi, 6 maç aradan sonra Galatasaray'a 2.00'nin altında oran açtı.
Ayrıca 2.5 üst oranı 1.55, 2.5 alt oranı ise 1.80 olarak belirlendi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:42
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Trabzon'da Ersun Yanal şoku! Pürüz çıktı...
Toplam 5
Yorum
DOGRUCU Ersun Yanal kendisine yakisani yapmalidir.. Taraftar ve Yonetim kendisine buyuk bir destek verdi, uzunca bir sure. Yakisani Yapmalisin !!!
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Trabzon'da Ersun Yanal şoku! Pürüz çıktı...
Toplam 5
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR YÖNETİM ARASINDA PARA TOPLAYIP PARAYI ÖDESİNLER.DEFALARCA YAZDIK BİR SUDA İKİ DEFA ÇAMAŞIR YIKANMAZ DİYE.SİZ ÜÇ DEFA YIKAMAYA ÇALIŞTINIZ.
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 41
Yorum
Galatasaray 1905 Maç 2-0 biter galatasaray alır veyahut hakem maca ambargo koyar ozaman nolur bilemem
İddaa oranları açıkladı! İşte favori... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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