Derbiyi kim yönetsin?
Taraftara sorumuz basit: 22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi kim yönetsin istersiniz?
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:57
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Derbiyi kim yönetsin?
Toplam 9
Yorum
yabancı hakem gelse yine ağlarsınız çünkü takım olarak hakemden başka hiçbirşey konuşmuyorsunuz. ülkede futbol konuşan tek fbli yok. ya basketbol ya da hakem konuşuyorlar
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 18
Yorum
Arif Keleş Fatih Terim,Rıza Çalımbay,Mustafa Akçay Bunlar kimya TS kulübünün haberi Yok birileri Hoca pazarlıyor TS Biliç ile görüşme Kararı Aldı,
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''Derbide sahada olmasını istemiyorum!''
Toplam 24
Yorum
Egeli FB li Timuray sen TÜRKIYE milli takimi ile kulüp takimini bir tutuyorsan diyecek birsey yok sadece o macta volkana edilen küfürleri aynen iade edi
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