 Derbiyi kim yönetsin? – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Derbiyi kim yönetsin?

    Derbiyi kim yönetsin?

    Taraftara sorumuz basit: 22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi kim yönetsin istersiniz?


    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:57
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