Derbinin sonucu ne olur?
22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu sizce ne olur?
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:22
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Beş aday var
Toplam 22
Yorum
göz siz hocayı değil kafanızıdeğiştirin,hakemi odaya kilitlemeler,hakeme kırmızı kart göstereni kahraman yapmak sonunuz bu olur.
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Şampiyonluğun ayak sesleri
Toplam 5
Yorum
GS Kfy denyosu yav he he hele bir fark yemeden dönünde ondan sonra konuşuruz
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İşte size fırsat
Toplam 14
Yorum
Mr. Black Yahu çok alakasız ama, Oğuzhan'ın isim kısaltmasını kim "Ozi" diye keşfetti? Ozanlara ne olacak afedersiniz?
Derbinin sonucu ne olur? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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