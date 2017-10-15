 Trabzonspor - Akhisarspor | 16.30 – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Trabzonspor - Akhisarspor | 16.30

    Trabzonspor - Akhisarspor | 16.30

    Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor.

    İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ:

    Trabzonspor: Onur, Mustafa Akbaş, Durica, Hubocan, Pereira, Sosa, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Abdülkadir, Burak Yılmaz

    Akhisarspor: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer Bayram, Soner, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Larsson, Henrique

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:45
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