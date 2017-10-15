Trabzonspor - Akhisarspor | 16.30
Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:45
-
Galatasaray için şampiyonluk alameti
Toplam 3
Yorum
Bu kıskançlıklar bitmez haftaya fbyi yeneceğiz yok bşk ile oynamadınız. onları yeneceğiz yok realle barçayla oynamadınız :))) Oynayın, sizi de tebrik edelim nolacak
-
Fenerbahçe'nin Arda planı
Toplam 12
Yorum
fener eger aziz bunu getırse kendını tamamen bıtırmıs olur
-
Fernando'dan Fenerbahçe sözleri
Toplam 7
Yorum
fener derbilerde fener üstünlügü bildiginiz için maçtan bihafta once hakem dıye aglamaya baslıyorsunuz hakemlerı yanımıza aldık suan piknikteyiz:)
Trabzonspor - Akhisarspor | 16.30 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.