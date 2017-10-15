İlk 11'ler belli oldu (Trabzonspor - Akhisarspor)
Trabzonspor'un sahasında Akhisarspor'u konuk edeceği Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER:
Trabzonspor: Onur, Mustafa Akbaş, Durica, Hubocan, Pereira, Sosa, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Abdülkadir, Burak Yılmaz
Akhisarspor: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer Bayram, Soner, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Larsson, Henrique
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:17
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Galatasaray için şampiyonluk alameti
Toplam 3
Yorum
Bu kıskançlıklar bitmez haftaya fbyi yeneceğiz yok bşk ile oynamadınız. onları yeneceğiz yok realle barçayla oynamadınız :))) Oynayın, sizi de tebrik edelim nolacak
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Fenerbahçe'nin Arda planı
Toplam 12
Yorum
fener eger aziz bunu getırse kendını tamamen bıtırmıs olur
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Fernando'dan Fenerbahçe sözleri
Toplam 7
Yorum
fener derbilerde fener üstünlügü bildiginiz için maçtan bihafta once hakem dıye aglamaya baslıyorsunuz hakemlerı yanımıza aldık suan piknikteyiz:)
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