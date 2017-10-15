 İlk 11'ler belli oldu (Trabzonspor - Akhisarspor) – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    İlk 11'ler belli oldu (Trabzonspor - Akhisarspor)

    İlk 11'ler belli oldu (Trabzonspor - Akhisarspor)

    Trabzonspor'un sahasında Akhisarspor'u konuk edeceği Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

    İLK 11'LER:

    Trabzonspor: Onur, Mustafa Akbaş, Durica, Hubocan, Pereira, Sosa, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Abdülkadir, Burak Yılmaz

    Akhisarspor: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer Bayram, Soner, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Larsson, Henrique

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:17
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