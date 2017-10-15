Gol düellosunda kazanan Sivas
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.
Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Sivasspor puanını,12'ye yükseltirken, Kasımpaşa 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
49. dakikada sol kanattan hareketlendiği topla ceza sahası içine giren Emre Kılınç, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Hakan Yandaş'a çıkardı. Hakan'ın gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
53. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Hakan Yandaş'ın savunma arkasına pasıyla topla buluşan Kone, kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
64. dakikada Emre Kılınç'ın şık pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Yandaş'ın gelişine vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.
65. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
74. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Popov'un sağ kanattan ortasına altı pas içinde iyi yükselen Rangel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
82. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde meşin yuvarlak Dyakov'un önünde kaldı. Dyakov müsait durumda şutunda topu ağlarla gönderdi: 2-3.
Karşılaşmada konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 46 Neumayr), Mensah (Dk. 71 Eduok), Murillo, Trezeguet, Rangel
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Bjarsmyr, Dos Santos (Dk. 63 Hakan Bilgiç), Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka, Hakan Yandaş (Dk. 85 Cyriac), Bifouma (Dk. 79 Rıdvan Şimşek), Emre Kılınç, Kone
Goller: Dk. 45+2 Veysel Sarı, Dk. 74 Rangel (Kasımpaşa), Dk. 53 Kone, Dk. 65 Bifouma, Dk. 82 Dyakov (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Dos Santos, Dk. 45 Rybalka, Dk. 83 Dyakov, Dk. 90+2 Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Veysel Sarı, Dk. 34 Mensah, Dk. 85 Eduok, Dk. 90+1 Rangel (Kasımpaşa)
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:15
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Galatasaray için şampiyonluk alameti
Toplam 3
Yorum
Bu kıskançlıklar bitmez haftaya fbyi yeneceğiz yok bşk ile oynamadınız. onları yeneceğiz yok realle barçayla oynamadınız :))) Oynayın, sizi de tebrik edelim nolacak
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Fenerbahçe'nin Arda planı
Toplam 12
Yorum
fener eger aziz bunu getırse kendını tamamen bıtırmıs olur
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Fernando'dan Fenerbahçe sözleri
Toplam 7
Yorum
fener derbilerde fener üstünlügü bildiginiz için maçtan bihafta once hakem dıye aglamaya baslıyorsunuz hakemlerı yanımıza aldık suan piknikteyiz:)
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