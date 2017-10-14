Başakşehir çıkışa geçti!
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, seyircisi önünde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken, bu sezon 4. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
- Yenilmezlik serisi 26 maça çıktı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek, sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.
Turuncu-lacivertli takım son olarak 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da sahasında Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti.
Bu sezon ligin ilk haftasında Bursaspor'u 1-0, üçüncü haftasında da Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 2017-2018 sezonunda iç sahadaki tek puan kaybını 5. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak yaşamıştı.
- Emre Belözoğlu sakatlandı
Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.
Mücadelenin 18. dakikasında takımına beraberliği getiren golü atan Emre, 27. dakikada ise yerini Gökhan İnler'e bırakmak zorunda kaldı.
- Adebayor ligdeki 3. golünü attı
Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü Aytemiz Alanyaspor ağlarına gönderdi.
Bu sezon ilk golünü 4. haftada Fenerbahçe'ye atan Adebayor, 7. haftada da Göztepe deplasmanında da fileleri havalandırmayı başarmıştı
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:02
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 12
Yorum
hasan sağ köşede bie futbolcu yokmu ?
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Toplam 8
Yorum
GS78 Prof.Dr. Erman Toroglu konusdu.......
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Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde bir ilk!
Toplam 9
Yorum
analizci demirörenin arkasında duranlara sesleniyorum , bu tablo dan az milli duygusu olan rahatsız olur siz daha ne zaman rahatsız olacaksınız..
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