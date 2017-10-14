Başakşehir çıkışa geçti!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken, bu sezon 4. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

- Yenilmezlik serisi 26 maça çıktı



Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek, sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Turuncu-lacivertli takım son olarak 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da sahasında Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti.

Bu sezon ligin ilk haftasında Bursaspor'u 1-0, üçüncü haftasında da Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 2017-2018 sezonunda iç sahadaki tek puan kaybını 5. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak yaşamıştı.

- Emre Belözoğlu sakatlandı

Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 18. dakikasında takımına beraberliği getiren golü atan Emre, 27. dakikada ise yerini Gökhan İnler'e bırakmak zorunda kaldı.

- Adebayor ligdeki 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü Aytemiz Alanyaspor ağlarına gönderdi.

Bu sezon ilk golünü 4. haftada Fenerbahçe'ye atan Adebayor, 7. haftada da Göztepe deplasmanında da fileleri havalandırmayı başarmıştı