 Başakşehir ayağa kalktı! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Başakşehir ayağa kalktı!

    Başakşehir ayağa kalktı!

    Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, seyircisi önünde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

    Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 18'de Emre Belözoğlu, 56'da Adebayor kaydetti. Alanyaspor'un golünü 10. dakikada Emre Akbaba attı.

    Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 16 yaparak 3. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:33
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