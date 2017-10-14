Başakşehir ayağa kalktı!
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, seyircisi önünde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 18'de Emre Belözoğlu, 56'da Adebayor kaydetti. Alanyaspor'un golünü 10. dakikada Emre Akbaba attı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 16 yaparak 3. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:33
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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