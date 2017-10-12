Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
14 Ekim Cumartesi:
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Ekim Pazar:
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
16 Ekim Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:13
-
Erdoğan ile Tosic buluştu
Toplam 2
Yorum
07KARTAL TERBİYESİZLEŞME ADAM OL. KOCASI GÖRÜŞÜYORDUR ZATEN.
-
Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 21
Yorum
Kapimiz acik degil Ben 40 yillik fenerli birisi olarak Arda karakterinde bir oyuncunun Fenerbahce ye gelmesini istemiyorum.
-
Yönetim karar verdi: Atiba’yla yola devam
Toplam 2
Yorum
07KARTAL JÜBİLESİNİ BJK DA YAPMALI VE LİDER KİŞİLİĞİNDEN DOLAYI DA TEKNİK KADROYA MONTE EDİLMELİ. ÇÜNKÜ DÜZGÜN DE BİR İNSAN.
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.