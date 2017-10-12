Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

Süper Lig'de 8. hafta Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın Ankara'da oynanacak karşılaşma ile start alacak.

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligde 8. hafta 13, 14, 15 ve 16 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanında mücadele edecek. Lider Galatasaray, 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda seyircisiz maçta Atiker Konyaspor ile karşılaşırken, Medipol Başakşehir de Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise 15 Ekim Pazar günü E.Y. Malatyaspor ile Kadıköy'de oynayacak.

Süper Ligde 8. haftanın programı şöyle:



13 Ekim Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş



14 Ekim Cumartesi

14.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor

16.30 Antalyaspor - Göztepe

16.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

19.30 Atiker Konyaspor - Galatasaray



15 Ekim Pazar

14.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

16.30 Trabzonspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

19.30 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor



16 Ekim Pazartesi

20.00 Bursaspor - Osmanlıspor