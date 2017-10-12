Süper Lig'de 8. hafta heyecanı
Süper Lig'de 8. hafta Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın Ankara'da oynanacak karşılaşma ile start alacak.
Süper Ligde 8. haftanın programı şöyle:
13 Ekim Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
14 Ekim Cumartesi
14.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor
16.30 Antalyaspor - Göztepe
16.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
19.30 Atiker Konyaspor - Galatasaray
15 Ekim Pazar
14.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
16.30 Trabzonspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
19.30 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
16 Ekim Pazartesi
20.00 Bursaspor - Osmanlıspor
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:35
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 7
Yorum
alik almanya ve rusya milli takımlarında oynadı. hem stoper, önlibero ortasahada oynayabilen joker oyuncu. 8 milyon.euro normal. 6ya verilebilir
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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