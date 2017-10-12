 Süper Lig'de 8. hafta heyecanı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 8. hafta Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın Ankara'da oynanacak karşılaşma ile start alacak.

    Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligde 8. hafta 13, 14, 15 ve 16 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanında mücadele edecek. Lider Galatasaray, 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda seyircisiz maçta Atiker Konyaspor ile karşılaşırken, Medipol Başakşehir de Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise 15 Ekim Pazar günü E.Y. Malatyaspor ile Kadıköy'de oynayacak.
    Süper Ligde 8. haftanın programı şöyle:

    13 Ekim Cuma
    20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

    14 Ekim Cumartesi
    14.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor
    16.30 Antalyaspor - Göztepe
    16.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
    19.30 Atiker Konyaspor - Galatasaray

    15 Ekim Pazar
    14.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
    16.30 Trabzonspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
    19.30 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor

    16 Ekim Pazartesi
    20.00 Bursaspor - Osmanlıspor
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:35
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