 8. haftanın hakemleri açıklandı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    8. haftanın hakemleri açıklandı

    8. haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:
    20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Halis Özkahya

    14 Ekim Cumartesi:
    14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan

    16.30 Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

    16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

    19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

    15 Ekim Pazar:
    14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

    16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

    16 Ekim Pazartesi:
    20.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:15
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