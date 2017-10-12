8. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Halis Özkahya
14 Ekim Cumartesi:
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
15 Ekim Pazar:
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16 Ekim Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:15
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Eljif’e dev talip
Toplam 7
Yorum
Muhammet1907 SATANIN ALLAH BELASINI VERSİN TRANSFER DÖNEMİNDEKİ TEK AKILLI TRANSFER BUYDU
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Beşiktaş iki yıldızın tapusunu alıyor!
Toplam 10
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı zor alırız. Porto 50 milyon eoru sertbest kalma bedeli ile 2021 e kadar imza attırmısş
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Ebrar çok yetenekli
Toplam 2
Yorum
mlh26 Eskişehir li Trabzonsporlu olarak katılıyorum adanalı arkadaşım
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