SÜPER LİG'DE GERİLİM İNMEDİ!
İlk yedi haftalık periyodu tamamlanan Süper Lig'de, geçen sezon ile kıyaslandığında kart sayılarının hemen hemen aynı olduğu gözden kaçmadı
Süper Lig bu sezon hem oyun olarak hem de atılan yüksek sayıdaki gollerle izleyenlerini adeta mest etti. Her maçın birbirinden heyecanlı olduğu ve temponun hiç düşmediği karşılaşmalarda, gösterilen kart sayısı ise bir önceki sezonun ilk yedi haftası ile hemen hemen aynı sayıda.
Geçen sezon 319 sarı kart ve 19 kırmızı kart gösterilirken, bu sezon ise hakemler 314 kez sarı kart, 20 kez de kırmızı kartına başvurdu.
EN ÇOK KART CÜNEYT ÇAKIR'DAN
Bu sezon ligde beş kez maç yöneten tecrübeli hakem, gösterdiği 33 sarı kart ile en çok kart gösteren hakem olarak dikkat çekiyor. Cüneyt Çakır'ı ise 24 kez sarı kart için elini cebine atan Fırat Aydınus ve Alper Ulusoy takip ediyor.
Süper Lig'de en çok kırmızı kart gösteren hakem ise 6 kez ile Ali Palabıyık.
Süper Lig'de takımların gördüğü kart sayıları şöyle;
Takım - Sarı kart - kırmızı kart
Galatasaray - 15 - 0
Beşiktaş - 21 - 4
Kayserispor - 12 - 2
Göztepe - 12 - 2
Başakşehir - 16
Akhisar - 13 - 1
Fenerbahçe - 17 - 4
Alanyaspor - 12 - 1
Trabzonspor - 22
Bursaspor - 12
Sivasspor - 16 - 2
Yeni Malatyaspor - 16 - 1
Kasımpaşa - 22
Konyaspor 17 - 1
Antalyaspor - 20 -1
Karabükspor - 23
Osmanlıspor - 17 - 2
Gençlerbirliği - 21 - 2
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:52
-
NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
satir negredo cenk in iyi formundan dolayi su anda 2. santrafor.Lig basindan beri kac macta kac dakika oynadi ki hemen bileti kestin
-
BEN ARFA İÇİN AÇIKLAMA
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Daha fazla para harcamanın anlamı olması için , takımın şampiyonluk havasına girmesi lazım ama taraftarlar olarak o havayı görmüyoruz.
-
NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
carsi09 celal efendi kendi zamaninda tek bir müsbet icraatin yok simdi kenarda firsat bekle sürekli besiktasa salla. biraz daha bekleseydin
SÜPER LİG'DE GERİLİM İNMEDİ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.