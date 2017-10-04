 İki kulüp PFDK’da – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    İki kulüp ’da

    İki kulüp PFDK’da
    Süper Lig'de iki kulüp, 2 futbolcu 'lık oldu. Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor maçında, Göztepe de M.Başakşehir karşılaşmasında çıkan saha olayları nedeniyle disipline sevk edildi. Sivasspor'un Antalyaspor maçında kırmızı kart gören N'Dinga ile Alanyaspor'un Gençlerbirliği mücadelesinde oyun dışı bırakılan Tzavellas da Disiplin Kurulu'na gönderildi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:18
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