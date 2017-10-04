"GÜNDEMİMİZDE YABANCI KONUSU YOK"
Kulüpler Birliği Başkanlığını da yürüten Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak'ta bulunan merkez ofiste yapıldı.
Dursun Özbek başkanlığında başlayan toplantıda Süper Lig'de mücadele eden takımların başkan ve yöneticileri yer alırken Beşiktaş ve Osmanlıspor'dan mazeretli olarak katılım olmadı.
Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Dursun Özbek toplantıda ele alınan yabancı kuralı ve video hakem hakkında açıklamalarda bulundu:
İşte Özbek'in açıklamalarından satır başları:
"Video hakem uygulamasının ne zaman uygulamaya konacağı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Durum bu görüşmeden sonra netlik kazanır."
"Gündemimizde bugün itibariyle yabancı konusu yok."
"Kulüplerin sorunu sadece hakem hataları değil. Aynı zamanda cezalar ve disiplinler de can sıkıyor. Zaten bazı kurullardan bu konu hakkında da şikayetler var."
"Saha kapatmalarıyla ilgili gündemimizde cezanın kişileştirilmesi var. Gerek yapılan tezahüratlar gerekse sahaya atılan yabancı maddelerle alakalı olarak saha kapatma cezaları veriliyor. Halbuki Passolig'in amacı bu davranışlarda bulunanların tespiti ve cezaların kişiselleştirilmesi söz konusuydu. Bunu da toplantıda ele aldık."
"Verilen yüksek cezalarının da kulüpler nezdinde tatminsizlik yarattığı konusunu da gündemimize aldık."
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:49
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FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!
Toplam 31
Yorum
Gslı Sana hak etmediğin 2 şampiyonluğu kim verdi..Bu ligler ne zaman başladı Gs ın Fb nin kaç şampiyonluğu var sizin kaç..
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 17
Yorum
onur pardon da gs'ın maaş parametresi var bonservisle ilgili bir sınırlaması yoktu. Nitekim aldığı 40 milyonluk futbolcunun yarı parasını sattığı futbolcularla ödedi böyle iyi bi takım kurup her maç stadı dolduran taraftardan gelen para ilede rahat kapatır maksat 62 milyonluk maaş sınırını geçmesin bence dursun özbek bunuda hesaplamıştır. körükörüne dalmaz FB'nin olayı tamamen tersine maaşsınırı yok ama bonservis bedeli ödemede sınırları var o yüzden transfer yapamıyorlar Anlayacağınız rıdvan bey sapla samanı karıştırmamak lazım
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SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI
Toplam 21
Yorum
yavuz aykut hoca senin futbol tarzın korkak bir tarz korkak adam savaş kazanamaz nezaman yan pas geri pas ı tergerde hücum oynatırsan olabilir .
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