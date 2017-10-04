"GÜNDEMİMİZDE YABANCI KONUSU YOK"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak'ta bulunan merkez ofiste yapıldı.

Dursun Özbek başkanlığında başlayan toplantıda Süper Lig'de mücadele eden takımların başkan ve yöneticileri yer alırken Beşiktaş ve Osmanlıspor'dan mazeretli olarak katılım olmadı.

Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Dursun Özbek toplantıda ele alınan yabancı kuralı ve video hakem hakkında açıklamalarda bulundu:

İşte Özbek'in açıklamalarından satır başları:

"Video hakem uygulamasının ne zaman uygulamaya konacağı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Durum bu görüşmeden sonra netlik kazanır."

"Gündemimizde bugün itibariyle yabancı konusu yok."

"Kulüplerin sorunu sadece hakem hataları değil. Aynı zamanda cezalar ve disiplinler de can sıkıyor. Zaten bazı kurullardan bu konu hakkında da şikayetler var."



"Saha kapatmalarıyla ilgili gündemimizde cezanın kişileştirilmesi var. Gerek yapılan tezahüratlar gerekse sahaya atılan yabancı maddelerle alakalı olarak saha kapatma cezaları veriliyor. Halbuki Passolig'in amacı bu davranışlarda bulunanların tespiti ve cezaların kişiselleştirilmesi söz konusuydu. Bunu da toplantıda ele aldık."



"Verilen yüksek cezalarının da kulüpler nezdinde tatminsizlik yarattığı konusunu da gündemimize aldık."