3 BÜYÜKLERİN TRANSFER RAPORU!..
İlk yedi haftası tamamlanan Süper Lig'de, üç büyükler içinde yeni transferlerden en fazla fayda sağlayan ekip olarak Galatasaray dikkatleri çekiyor.
Sezona kadrosunu tamamen yenileyerek başlayan ve 10 yeni transfer yapan Sarı-kırmızılar, ligin transferde piyangoyu vuran ekibi oldu.
Özellikle Mariano, Maicon, Fernando ve Gomis gösterdikleri başarılı perfomansla kısa zamanda taraftarların sevgilisi olurken, Galatasaray yedi haftalık periyodu lider olarak kapattı.
Galatasaray'ın transferlerinin lig performansı;
İsim - Oynadığı maç - Aldığı süre - Gol
Belhanda - 7 - 619 dk - 1
Ndiaye - 7 - 575 dk
Maicon - 7 - 630 dk - 3
Fernando - 7 - 621 dk
Feghouli - 4 - 139dk - 2
Mariano - 7 - 604 dk
Gomis - 7 - 624 dk - 7
Latovlevici - 3 - 176dk
Jason Denayer - 4 - 35 dk
Carrasco - Süre almadı
BEŞİKTAŞ'TA PEPE ÇABUK ALIŞTI!
Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona beş yeni transfer ile merhaba dedi. Özellikle dünyaca ünlü stoper Pepe'yi kadrosuna katarak büyük sükse yapan Siyah-beyazlılar, hücum hattını da Lens ve Negredo gibi yıldızlarla takviye etti. Portekizli yıldız tecrübesi ve kalitesiyle farkını ortaya koymayı başardı. Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği İspanyol forvet Negredo ise henüz golle tanışmayı başaramadı.
Beşiktaş transferlerinin lig performansı;
İsim - Oynadığı maç - Aldığı süre - Gol
Negredo - 7 - 210 dk
Medel - 4 - 232 dk
Pepe - 7 - 630 dk - 1
Lens - 5 - 188 dk - 1
Okan Çınar - Süre almadı
FENERBAHÇE GEÇ KALMASININ SIKINTISINI YAŞIYOR
Aykut Kocaman ile yeniden yapılanarak sezona başlayan Fenerbahçe, transferlerin hazırlık kampına yetişememesinin sıkıntısını yaşadı. Özellikle Nabil Dirar ve Soldado'nun perfomansı Fenerbahçe'nin hocasını düşündürüyor.
Fenerbahçe transferlerinin lig perfomansı;
İsim - Oynadığı maç - Aldığı süre- Gol
Giuliano - 6 - 474 dk - 2
Soldado - 5 -239 dk -
Dirar - 5 - 301 dk - 1
Jenssen - 4- 274 dk - 2
Valbuena - 7 - 585 dk - 3
Eljif Elmas - Lisans problemi nedeniyle süre almadı
Kameni - 3- 270 dk - 3 (yediği gol)
Mehmet Ekici - 3 - 181 dk -
Isla - 7 - 603 dk
Neto - 3 - 225 dk
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:31
-
NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
satir negredo cenk in iyi formundan dolayi su anda 2. santrafor.Lig basindan beri kac macta kac dakika oynadi ki hemen bileti kestin
-
BEN ARFA İÇİN AÇIKLAMA
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Daha fazla para harcamanın anlamı olması için , takımın şampiyonluk havasına girmesi lazım ama taraftarlar olarak o havayı görmüyoruz.
-
NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
carsi09 celal efendi kendi zamaninda tek bir müsbet icraatin yok simdi kenarda firsat bekle sürekli besiktasa salla. biraz daha bekleseydin
3 BÜYÜKLERİN TRANSFER RAPORU!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.