ŞİP ŞAK BAŞAKŞEHİR

M. Başakşehir, Göztepe’yi 4 dakikada bulduğu iki golle yendi. 32’de Epureanu ile öne geçen konuk ekip 36’da Adebayor’la farkı ikiye çıkardı. Jahovic’in 90+3’teki penaltı golü Göztepe’ye yetmedi

Süper Lig'de M. Başakşehir Göztepe'yi deplasmanda mağlup etti: 2-1. 19. dakikada gelişen Göztepe atağında raki p ceza alanı içinde Jahovic'in kafayla indirdiği topla buluşan Scarione'nin röveşatasında top üstten dışarı çıktı. 32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Epureanu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 36. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Elia'nın yaptığı ortada Kosanovic'den seken topu Adebayor ağlarla buluşturdu: 0-2. İkinci yarıda etkili olan taraf ise ev sahibi ekip Göztepe oldu. 90 artı 3'te Clichy'nin Jahovic'i düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterirken, atışı kullanan Jahovic skoru belirledi: 1-2.