MALATYA YENİ EVİNDE GALİBİYETE HASRET

Süper Lig'de Y.Malatya, A.Konya'yla yenişemedi. Yeşil-beyazlılar 21'de Eze'nin ceza yayı çizgisinde dönerek tam 90'a attığı jeneriklik golle öne geçti. Doğu ekibi 70'te Aytaç'la beraberliği sağladı. 84'te Dia'nın son çizgiden pasını Barazite ağlarla buluşturdu ancak hakem tartışmalı kararla topun dışarıdan çevrildiğine hükmetti. Malatya'da Rahman 90'da kızarırken, sarı-kırmızılılar yeni stadındaki 2. maçında da kazanamadı.



'TAHMİNLE BAYRAK KALKMAZ'

Y.MALATYA'NIN yeni teknik direktörü Erol Bulut, verilmeyen golleri konusunda hakeme tepki gösterdi. Bulut, "Verilmeyen bir golümüz var. Top çıkmamıştı. Tahmin üzerine bayrak kaldırılmaması lazımdı. O gol verilmiş olsa istediğimiz 3 puanı almış olacaktık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. 1 puan bizim için iyi" ifadelerini kullandı.