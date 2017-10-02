 KRALLIK YARIŞI KIZIŞTI – Fotomaç – 02 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    KRALLIK YARIŞI KIZIŞTI

    KRALLIK YARIŞI KIZIŞTI

    Süper Lig'de 7. hafta tamamlanırken, atılan gol sayısı ise 209'u buldu. Yabancı uyruklu futbolcuların atılan gollere yaptıkları katkılar dikkatlerden kaçmadı.

    Milli takımın kritik maçları öncesi Süper Lig'de 7. hafta dün oynanan karşılaşmalarla kapandı. Ligde heyecan dozu giderek artarken, taraftarlar da adeta gole doydu. Bol gollü geçen sezonda 7 haftada toplam 209 kez gol sevinci yaşandı.

    GOLLERE YABANCI DAMGASI
    Yedi haftada takımlar toplamda beş kez kendi kalelerine gol attı. Ligdeki 18 ekibin kaydettiği toplam 209 golden 148'i yabancı oyunculardan geldi. Yerli futbolcular ise 56 kez topu ağlarla buluşturmayı başardı. Geride kalan haftalarda oynanan 63 müsabakanın hiçbiri golsüz sona ermedi. Bu maçlarda atılan tüm gollerin yüzde 71'i yabancı oyuncuların imzasını taşıyor.

    KRALLIK YARIŞI KIZIŞTI
    Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Alanyasporlu Vagner Love ve Göztepeli Adis Jahovic attıkları yedişer golle krallık için yarışıyorlar.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    KRALLIK YARIŞI KIZIŞTI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.