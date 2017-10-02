Milli takımın kritik maçları öncesi Süper Lig'de 7. hafta dün oynanan karşılaşmalarla kapandı. Ligde heyecan dozu giderek artarken, taraftarlar da adeta gole doydu. Bol gollü geçen sezonda 7 haftada toplam 209 kez gol sevinci yaşandı.

GOLLERE YABANCI DAMGASI

Yedi haftada takımlar toplamda beş kez kendi kalelerine gol attı. Ligdeki 18 ekibin kaydettiği toplam 209 golden 148'i yabancı oyunculardan geldi. Yerli futbolcular ise 56 kez topu ağlarla buluşturmayı başardı. Geride kalan haftalarda oynanan 63 müsabakanın hiçbiri golsüz sona ermedi. Bu maçlarda atılan tüm gollerin yüzde 71'i yabancı oyuncuların imzasını taşıyor.

KRALLIK YARIŞI KIZIŞTI

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Alanyasporlu Vagner Love ve Göztepeli Adis Jahovic attıkları yedişer golle krallık için yarışıyorlar.