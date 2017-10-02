KRALLIK YARIŞI KIZIŞTI
Süper Lig'de 7. hafta tamamlanırken, atılan gol sayısı ise 209'u buldu. Yabancı uyruklu futbolcuların atılan gollere yaptıkları katkılar dikkatlerden kaçmadı.
Milli takımın kritik maçları öncesi Süper Lig'de 7. hafta dün oynanan karşılaşmalarla kapandı. Ligde heyecan dozu giderek artarken, taraftarlar da adeta gole doydu. Bol gollü geçen sezonda 7 haftada toplam 209 kez gol sevinci yaşandı.
GOLLERE YABANCI DAMGASI
Yedi haftada takımlar toplamda beş kez kendi kalelerine gol attı. Ligdeki 18 ekibin kaydettiği toplam 209 golden 148'i yabancı oyunculardan geldi. Yerli futbolcular ise 56 kez topu ağlarla buluşturmayı başardı. Geride kalan haftalarda oynanan 63 müsabakanın hiçbiri golsüz sona ermedi. Bu maçlarda atılan tüm gollerin yüzde 71'i yabancı oyuncuların imzasını taşıyor.
KRALLIK YARIŞI KIZIŞTI
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Alanyasporlu Vagner Love ve Göztepeli Adis Jahovic attıkları yedişer golle krallık için yarışıyorlar.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:36
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Maestro Belhanda
Toplam 6
Yorum
Yorumlu Belhanda ne yapar? CANI İSTERSE ikili mücadeleye girer, top bazen güzel pas da verir. AMA genelde LAUBALİ, DİSİPLİNSİZ, LAKAYT,
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KARTAL S.O.S VERİYOR
Toplam 7
Yorum
BJK'li Olcay'in gölünde Caner ve defans pis uyudu. Tolgay hep saçma kahramanlik pesindeydi. Medel Sismanlamis yaslanmis, orta sahayi kaldiramiyor.
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ÖNDER FIRAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Toplam 25
Yorum
SSK LI FENERLİ YÖNETİCİ YAPTIMI 1 YILDA ALIR BEŞ YILDA AMA BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ TEKNİK ADAM KÜFÜR BİLE ETSE 1 MAÇ YA BU NASI İŞ BİLEN VARMI
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