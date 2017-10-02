DÖRT DÖRTLÜK ALANYASPOR
'BİZİM İÇİN İYİ BİR DERS OLDU'
G.Birliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, farklı yenilginin kendileri için iyi bir ders olduğunu söyledi. Bakkal, "Alanya'yı tebrik ediyorum, akıllı oynadılar. Yani tabii usta ayakları var. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hatayı bir maçta ancak bu kadar yaparsınız" dedi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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