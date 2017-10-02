 DÖRT DÖRTLÜK ALANYASPOR – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    DÖRT DÖRTLÜK ALANYASPOR

    DÖRT DÖRTLÜK ALANYASPOR
    Trabzon'u 3-0'dan geri dönüp 4-3 yenen Alanya, evinde G.Birliği'ni de dörtledi. Geçen hafta hat-trick yapan Love, Başkent ekibini de boş geçmedi ve 2 kez ağları havalandırarak bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Özellikle 4. goldeki jeneriklik röveşatası müthişti. Maçın en ilginç pozisyonunda ise 74'te Tzavellas, ceza sahasında Ahmet'e attığı dirsekle kırmızı görürken, hakem top auta çıktığı için penaltı vermedi.


    'BİZİM İÇİN İYİ BİR DERS OLDU'
    G.Birliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, farklı yenilginin kendileri için iyi bir ders olduğunu söyledi. Bakkal, "Alanya'yı tebrik ediyorum, akıllı oynadılar. Yani tabii usta ayakları var. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hatayı bir maçta ancak bu kadar yaparsınız" dedi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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