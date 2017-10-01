DEV KAPIŞMA
Beşiktaş, Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlıyor. Nefesleri kesecek derbide iki dev de zafer peşinde
BİR SEZONA BEDEL
Spor Toto Süper Lig'de büyük umutlarla başladığı sezonda üst üste yaşadığı puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, özellikle Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyeti Beşiktaş derbisinde unutturmaya kararlı. Ligde ilk 6 haftalık bölümde beklentilerin altında kalan, 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan toplayıp 9'uncu sırada yer alan bordo mavililer, ezeli rakibini devirirek zirve yarışına tutunmak istiyor. Hafta başından itibaren Alanya mağlubiyetini unutmaya çalışan futbolcular Beşiktaş maçına üst düzey motivasyonla hazırlandı. Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Kucka'nın son iki, Burak Yılmaz'ın ise sadece bir antrenmanda takımla birlikte çalışmasına rağmen bordo-mavililer, galibiyete odaklanmış durumda.
BEŞİKTAŞ SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR
Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor. İlk 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı. Mücadele saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak, karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
ÜÇ AS OYUNCU CEZALI
Beşiktaş'ta , F.Bahçe karşısında kırmızı kart gören Quaresma, Atiba ve Oğuzhan, cezaları nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak. Derbi maçta Quaresma, ilk yarıda kırmızı kartla takımını yalnız bırakırken, Hutchinson da ikinci yarıda aynı şekilde cezalandırılarak oyun dışı kalmıştı. Kaptan Oğuzhan Özyakup ise maçın bitmesinin ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Bu isimlerin yerine Medel, Tolgay ve Lens'in şans bulması bekleniyor.
ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE
Teknik direktör Şenol Güneş de bugünkü mücadelede takımın başında bulunamayacak. F.Bahçe derbisinin ikinci yarısında tribüne gönderilen Güneş, Trabzon karşılaşmasında takımını tribünden takip edecek. Şenol Güneş'in yokluğunda takımın başında antrenör Şeref Çiçek yer alacak. Çiçek maça kulaklık ile çıkacak. TFF'nin bu uygulamaya izin vermemesi durumunda ise tecrübeli teknik adam direktiflerini telefon aracılığıyla yedek kulübesindeki sportif direktör Ali Naibi'ye ulaştıracak.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:18
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
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