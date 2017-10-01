DEV KAPIŞMA

Beşiktaş, Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlıyor. Nefesleri kesecek derbide iki dev de zafer peşinde

F.Bahçe yenilgisinin ardından Avrupa'da Leipzig'i perişan eden Kartal, galip gelip yeni bir çıkış başlatmak istiyor. Fırtına ise Alanya yenilgisini unutturmak için 3 puan kovalayacak. Beşiktaş'ta cezalı Şenol Güneş tribünde; Atiba, Oğuzhan ve Quaresma da cezaları nedeniyle dev maçta yok. Trabzonspor'da ise Onur Kıvrak kaleye döndü.



BİR SEZONA BEDEL

Spor Toto Süper Lig'de büyük umutlarla başladığı sezonda üst üste yaşadığı puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, özellikle Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyeti Beşiktaş derbisinde unutturmaya kararlı. Ligde ilk 6 haftalık bölümde beklentilerin altında kalan, 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan toplayıp 9'uncu sırada yer alan bordo mavililer, ezeli rakibini devirirek zirve yarışına tutunmak istiyor. Hafta başından itibaren Alanya mağlubiyetini unutmaya çalışan futbolcular Beşiktaş maçına üst düzey motivasyonla hazırlandı. Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Kucka'nın son iki, Burak Yılmaz'ın ise sadece bir antrenmanda takımla birlikte çalışmasına rağmen bordo-mavililer, galibiyete odaklanmış durumda.



BEŞİKTAŞ SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor. İlk 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı. Mücadele saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak, karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.



ÜÇ AS OYUNCU CEZALI

Beşiktaş'ta , F.Bahçe karşısında kırmızı kart gören Quaresma, Atiba ve Oğuzhan, cezaları nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak. Derbi maçta Quaresma, ilk yarıda kırmızı kartla takımını yalnız bırakırken, Hutchinson da ikinci yarıda aynı şekilde cezalandırılarak oyun dışı kalmıştı. Kaptan Oğuzhan Özyakup ise maçın bitmesinin ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Bu isimlerin yerine Medel, Tolgay ve Lens'in şans bulması bekleniyor.



ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Teknik direktör Şenol Güneş de bugünkü mücadelede takımın başında bulunamayacak. F.Bahçe derbisinin ikinci yarısında tribüne gönderilen Güneş, Trabzon karşılaşmasında takımını tribünden takip edecek. Şenol Güneş'in yokluğunda takımın başında antrenör Şeref Çiçek yer alacak. Çiçek maça kulaklık ile çıkacak. TFF'nin bu uygulamaya izin vermemesi durumunda ise tecrübeli teknik adam direktiflerini telefon aracılığıyla yedek kulübesindeki sportif direktör Ali Naibi'ye ulaştıracak.