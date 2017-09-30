KAYSERİSPOR, BURSA'YI 3'LEDİ
Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor evinde Bursaspor'u 3-1 yendi.
Kayserispor karşılaşmanın 15. dakikasında Güray Vural'ın golüyle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti. Golün asisti Deniz Türüç'ten geldi.
Bursaspor beraberlik golünü 39. dakikada Ekong ile buldu. Kullanılan köşe vuruşubda ceza sahasının içinde topla buluşan Ekong Bursaspor'un soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.
İkinci yarının 60. dakikasında Kayserispor Umut Bulut ile gole çok yaklaşırken Umut'un vuruşu üstten auta gitti.
Kayserispor 73. dakikada Kana Bıyık ile maçta yeniden öne geçti. Sol kanttan Atila Turan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Kana Bıyık kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.
78. dakikada Umut Bulut bir kez daha gole çok yaklaştı. Bursaspor kalecisini önde gören Umut Bulut orta sahanın hemen önünden topu kaleye gönderdi ancak Harun'u geçen top üst direğe takıldı.
Kayserispor, 87. dakikada Ryan Mendes'in golüyle Bursaspor karşısında skoru 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kayserispor sahadan 3 puanla ayrıldı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:30
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''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
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TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
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