İŞTE MHK'NIN KARARI
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tartışmalı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Ali Palabıyık'a 7.9 puan verdi.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten Ali Palabıyık'a 7.9 puan verilerek kötü yönetim gösterdiği kabul edilmiş oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Palabıyık'ı milli maç arasından sonraki hafta da dinlendirip ligin 9'uncu haftasından itibaren yeniden görev vermeyi planlıyor.
SADECE PENALTI POZİSYONUNDA BÜYÜK HATASI VAR, GOL İPTALİ YAN HAKEMİN HATASI
MHK'de konuşulanlara dair alınan bilgilere göre 3 hafta dinlendirilip 4'üncü haftada maça atanacak olan Ali Palabıyık'ı MHK kaybetmek istemiyor. Palabıyık'ın Beşiktaş lehine verilmeyen penaltı pozisyonunda hatalı bulunduğu ortak bir sonuç olurken, MHK ofsayt pozisyonunda hatayı yan hakeme yıktı. Kurul, yetenekli olarak gördüğü Ali Palabıyık'ı dinlendirdikten sonra maçlara atayacak ve ilk yarı sonunda performansı yeniden değerlendirilecek.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:55
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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