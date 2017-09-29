Liglerde haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında ise 6. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)
Yarın:
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa (Osmanlı)
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom)
1 Ekim Pazar:
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
Yarın:
13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)
13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü (Gaziantep)
18.00 Eskişehirspor-Grandmedical Manisaspor (Yeni Eskişehir)
1 Ekim Pazar:
13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor (Elazığ Atatürk)
18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
1 Ekim Pazar:
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Etimesgut Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Tokatspor-Mersin İdmanyurdu (Gaziosmanpaşa)
15.00 Hatayspor-Sivas Belediyespor (Antakya Atatürk)
15.00 Kastamonuspor 1966-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Gazi)
15.00 Keçiörengücü-Tuzlaspor (Ankara Aktepe)
15.30 İnegölspor-Kocaeli Birlikspor (İnegöl İlçe)
15.30 Sarıyer-Bucaspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.30 Sancaktepe Belediyespor-Eyüpspor (Maltepe Hasan Polat)
19.00 Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
Beyaz Grup
1 Ekim Pazar:
14.30 Gümüşhanespor-Silivrispor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Hacettepe-Karşıyaka (Cebeci İnönü)
15.00 BUGSAŞ Spor-Niğde Belediyespor (Ankara OSTİM)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Sakaryaspor (Karaelmas Kemal Köksal)
15.30 Nazilli Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Nazilli İlçe)
15.30 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
18.00 Kahramanmaraşspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
19.00 Altay-Ottocool Karagümrük (İzmir Atatürk)
19.00 Şanlıurfaspor-Fethiyespor (Şanlıurfa GAP)
TFF 3. Lig ?
1. Grup
1 Ekim Pazar:
14.30 Bayburt Grup Özel İdare-Erbaaspor (Bayburt Genç Osman)
14.30 Yomraspor-Kemerspor 2003 (Yomra İlçe)
14.30 Batman Petrol Spor-Düzcespor (Batman 16 Mayıs)
15.00 Kozan Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (İsmet Atlı)
15.30 Bergama Belediyespor-Ofspor (Bergama 14 Eylül)
15.30 Bayrampaşa-Orhangazi Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Halide Edip Adıvarspor-12 Bingöl Spor (Vefa)
15.30 Çatalcaspor-Erzin Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Mümin Özkasap)
2. Grup
1 Ekim Pazar:
14.30 Anagold 24 Erzincanspor-Yeşil Bursa (Erzincan 13 Şubat)
14.30 Yeni Orduspor-Kırıkhanspor (Ordu 19 Eylül)
14.30 Pazarspor-Diyarbekirspor (Pazar İlçe)
15.00 Kayseri Erciyesspor-Gölcükspor (Kayseri Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Tire 1922 (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Ergene Velimeşespor-Turgutluspor (Lüleburgaz 8 Kasım)
15.30 Muğlaspor-1461 Trabzon (Muğla Atatürk)
15.30 Anadolu Bağcılarspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bağcılar Mahmutbey)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Erokspor (Darıca İlçe)
3. Grup
1 Ekim Pazar:
14.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Cizrespor-UTAŞ Uşakspor (Cizre İlçe)
15.00 Çorum Belediyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Payasspor-Aydınspor 1923 (Payas İlçe)
15.30 Kızılcabölükspor-Ankara Adliyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
19.00 Karacabey Birlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
19.00 Kocaelispor-Arsinspor (İzmit İsmet Paşa)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Osmaniyespor (Tarsus İlçe)
2 Ekim Pazartesi:
14.30 Elaziz Belediyespor-Tekirdağspor (Elazığ Atatürk)
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:43
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 38
Yorum
adalet birazda şu eskişehire gönderilenlerden bahsetseydin hani bir dönemler anlatmıştın ya savcıya falan
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AGUERO KAZA GEÇİRDİ!
Toplam 2
Yorum
aguero hocam adam ölmemiş :D
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MAÇI AL İZNİ KAP
Toplam 2
Yorum
austin milli maç araları biz hiç yaramıyor.her dönüşteki maçtan tırsıyoruz yaa..
Liglerde haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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