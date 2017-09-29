Liglerde haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Süper Lig



Bugün:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)



Yarın:

14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa (Osmanlı)

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom)



1 Ekim Pazar:

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)



TFF 1. Lig



Bugün:

18.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)



Yarın:

13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)

13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü (Gaziantep)

18.00 Eskişehirspor-Grandmedical Manisaspor (Yeni Eskişehir)



1 Ekim Pazar:

13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)

13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor (Elazığ Atatürk)

18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)



TFF 2. Lig

Kırmızı Grup



1 Ekim Pazar:

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Etimesgut Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Tokatspor-Mersin İdmanyurdu (Gaziosmanpaşa)

15.00 Hatayspor-Sivas Belediyespor (Antakya Atatürk)

15.00 Kastamonuspor 1966-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Gazi)

15.00 Keçiörengücü-Tuzlaspor (Ankara Aktepe)

15.30 İnegölspor-Kocaeli Birlikspor (İnegöl İlçe)

15.30 Sarıyer-Bucaspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Sancaktepe Belediyespor-Eyüpspor (Maltepe Hasan Polat)

19.00 Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)



Beyaz Grup



1 Ekim Pazar:

14.30 Gümüşhanespor-Silivrispor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Hacettepe-Karşıyaka (Cebeci İnönü)

15.00 BUGSAŞ Spor-Niğde Belediyespor (Ankara OSTİM)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Sakaryaspor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.30 Nazilli Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Nazilli İlçe)

15.30 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

18.00 Kahramanmaraşspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

19.00 Altay-Ottocool Karagümrük (İzmir Atatürk)

19.00 Şanlıurfaspor-Fethiyespor (Şanlıurfa GAP)



TFF 3. Lig ?

1. Grup



1 Ekim Pazar:

14.30 Bayburt Grup Özel İdare-Erbaaspor (Bayburt Genç Osman)

14.30 Yomraspor-Kemerspor 2003 (Yomra İlçe)

14.30 Batman Petrol Spor-Düzcespor (Batman 16 Mayıs)

15.00 Kozan Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (İsmet Atlı)

15.30 Bergama Belediyespor-Ofspor (Bergama 14 Eylül)

15.30 Bayrampaşa-Orhangazi Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.30 Halide Edip Adıvarspor-12 Bingöl Spor (Vefa)

15.30 Çatalcaspor-Erzin Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Mümin Özkasap)



2. Grup



1 Ekim Pazar:

14.30 Anagold 24 Erzincanspor-Yeşil Bursa (Erzincan 13 Şubat)

14.30 Yeni Orduspor-Kırıkhanspor (Ordu 19 Eylül)

14.30 Pazarspor-Diyarbekirspor (Pazar İlçe)

15.00 Kayseri Erciyesspor-Gölcükspor (Kayseri Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Tire 1922 (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Ergene Velimeşespor-Turgutluspor (Lüleburgaz 8 Kasım)

15.30 Muğlaspor-1461 Trabzon (Muğla Atatürk)

15.30 Anadolu Bağcılarspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bağcılar Mahmutbey)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Erokspor (Darıca İlçe)



3. Grup



1 Ekim Pazar:

14.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Cizrespor-UTAŞ Uşakspor (Cizre İlçe)

15.00 Çorum Belediyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.00 Payasspor-Aydınspor 1923 (Payas İlçe)

15.30 Kızılcabölükspor-Ankara Adliyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

19.00 Karacabey Birlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

19.00 Kocaelispor-Arsinspor (İzmit İsmet Paşa)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Osmaniyespor (Tarsus İlçe)

2 Ekim Pazartesi:

14.30 Elaziz Belediyespor-Tekirdağspor (Elazığ Atatürk)