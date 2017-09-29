İŞTE MHK'NIN KARARI
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tartışmalı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Ali Palabıyık'a 7.9 puan verdi.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten Ali Palabıyık'a 7.9 puan verilerek kötü yönetim gösterdiği kabul edilmiş oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Palabıyık'ı milli maç arasından sonraki hafta da dinlendirip ligin 9'uncu haftasından itibaren yeniden görev vermeyi planlıyor.
SADECE PENALTI POZİSYONUNDA BÜYÜK HATASI VAR, GOL İPTALİ YAN HAKEMİN HATASI
MHK'de konuşulanlara dair alınan bilgilere göre 3 hafta dinlendirilip 4'üncü haftada maça atanacak olan Ali Palabıyık'ı MHK kaybetmek istemiyor. Palabıyık'ın Beşiktaş lehine verilmeyen penaltı pozisyonunda hatalı bulunduğu ortak bir sonuç olurken, MHK ofsayt pozisyonunda hatayı yan hakeme yıktı. Kurul, yetenekli olarak gördüğü Ali Palabıyık'ı dinlendirdikten sonra maçlara atayacak ve ilk yarı sonunda performansı yeniden değerlendirilecek.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:31
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 30
Yorum
Düsseldorf'lu ALKOL ve YALAN "beyaz" dırlar ama,, her ikiside yüzü olan adamın yüzünü iyi kızartırlar !
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 30
Yorum
serdar inanılır gibi değil fenere saha kapatma cezası verilmesi gerekirdi taraftar canere organize bir şekilde küfür etti saha yabancı maddeler atı
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İŞTE TRABZON'U DEVİRME PLANI
Toplam 20
Yorum
trabzonlu trabzonluyum.trabzon suan liderlikte olması lazım.ancak bu ersunun bi amacı var tazminat alıp gidecek.bjk alır ersunun sayesinde rahat olun.
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