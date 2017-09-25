HAFTAYA PENALTILAR DAMGA VURDU

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanacak Antalyaspor-Osmanlıspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Geride kalan maçlara baktığımızda ise çok ilginç bir istatistik karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar oynanan 8 mücadelede tam 9 penaltı oldu. Bunların 8'i golle sonuçlanırken, 1 penaltı kaçtı.

Son yılların en gollü başlangıcının yapıldığı Süper Lig'de 6. haftaya penaltılar damga vurdu. Antalyaspor-Osmanlıspor maçıyla tamamlanacak olan bu haftada takımlar 9 kez penaltı noktasına gitti. Şu ana kadar 29 golün atıldığı ligde 8 gol penaltı atışlarından geldi. Penaltı vuruşunu gole çeviremeyen tek isim ise Konyasporlu Skubic oldu.



En fazla penaltı Trabzon maçında

Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşması olan Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 3 defa beyaz noktaya gidildi. Aynı zamanda bu haftanın en fazla penaltı atışı kullanılan maçı olarak da kayıtlara geçen mücadelede Trabzonspor'un tek penaltısını Burak Yılmaz gole çevirirken, Alanyaspor'da da Vagner Love, takımı adına kullandığı iki penaltı vuruşunu da ağlarla buluşturdu. Mücadele, Alanyaspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.



Derbide 2 defa beyaz noktaya gidildi

Haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına da penaltılar damga vurdu. Hakem Ali Palabıyık, derbide sarı-lacivertlilerin lehine 2 kez penaltı noktasına gitti. Giuliano ile Janssen de takımları adına kazanılan bu fırsatı iyi değerlendirdi ve Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı penaltıdan bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.



Karabük'ü penaltı da kurtarmadı

Evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan ve sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrılan Kardemir Karabükspor da haftanın penaltı kazanan takımları arasına ismini yazdırdı. Yatabare, 56. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını umutlandırsa da geri dönüş için yetmedi.



Göztepe'de 3 golün 2'si

Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken ve şu an 13 puanla 3. sırada yer alan İzmir temsilcisi de 3-2 galip geldiği Sivas deplasmanında 2 defa penaltı kazandı. Takımını Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sırtlayan isim olan Jahovic, söz konusu maçta beyaz noktadan 2 gol buldu.



Skubic fırsatı değerlendiremedi

Atiker Konyaspor'un Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Konya temsilcisi bir de penaltı kaçırdı. 90. dakikada beyaz noktada topun başına gelen Skubic, fırsatı değerlendiremedi. Üst direğe çarpan top sonrasında oyun alanını terk etti.