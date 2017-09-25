HAFTAYA PENALTILAR DAMGA VURDU
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanacak Antalyaspor-Osmanlıspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Geride kalan maçlara baktığımızda ise çok ilginç bir istatistik karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar oynanan 8 mücadelede tam 9 penaltı oldu. Bunların 8'i golle sonuçlanırken, 1 penaltı kaçtı.
En fazla penaltı Trabzon maçında
Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşması olan Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 3 defa beyaz noktaya gidildi. Aynı zamanda bu haftanın en fazla penaltı atışı kullanılan maçı olarak da kayıtlara geçen mücadelede Trabzonspor'un tek penaltısını Burak Yılmaz gole çevirirken, Alanyaspor'da da Vagner Love, takımı adına kullandığı iki penaltı vuruşunu da ağlarla buluşturdu. Mücadele, Alanyaspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.
Derbide 2 defa beyaz noktaya gidildi
Haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına da penaltılar damga vurdu. Hakem Ali Palabıyık, derbide sarı-lacivertlilerin lehine 2 kez penaltı noktasına gitti. Giuliano ile Janssen de takımları adına kazanılan bu fırsatı iyi değerlendirdi ve Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı penaltıdan bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Karabük'ü penaltı da kurtarmadı
Evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan ve sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrılan Kardemir Karabükspor da haftanın penaltı kazanan takımları arasına ismini yazdırdı. Yatabare, 56. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını umutlandırsa da geri dönüş için yetmedi.
Göztepe'de 3 golün 2'si
Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken ve şu an 13 puanla 3. sırada yer alan İzmir temsilcisi de 3-2 galip geldiği Sivas deplasmanında 2 defa penaltı kazandı. Takımını Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sırtlayan isim olan Jahovic, söz konusu maçta beyaz noktadan 2 gol buldu.
Skubic fırsatı değerlendiremedi
Atiker Konyaspor'un Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Konya temsilcisi bir de penaltı kaçırdı. 90. dakikada beyaz noktada topun başına gelen Skubic, fırsatı değerlendiremedi. Üst direğe çarpan top sonrasında oyun alanını terk etti.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:02
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OLCAY VE SOSA'YA SÜRPRİZ
Toplam 5
Yorum
usk bu 2 olay farklıdır.caner ve lens fb yi bırakmıstır.olcay ve sosa yı ise bjk bırakmıstır.bunu unutmamak lazım
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FENERBAHÇE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Toplam 2
Yorum
zafer jansen,valbuena,guiliano,ısla,ekici, kameni süper transfer oldu. takıma alıştılar.birde solbek alınırsa çok iyi olacak.
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TOLGA, NEYMAR'I DA GEÇTİ!
Toplam 2
Yorum
N0_Name Dün takımın en kötüsü Tolga ve Latovlevici'ydi. Gomis de pek bişey yapamıyordu. Lines ve Feghouli değişikliğini beklerken hoca farklı düşündü. Nasılsa yenik durumdayım Bursaspor geriye yaslanmış çıkmıyor kontra atak ile çıkarlar anca ben biraz risk alıp 2 hücümcu daha alayım oyuna dedi. Mariano iyi oynuyor olabilir ama Yasin kadar golü düşünen biri değil sonuçta mevkisi belli savunma oyuncusu. Lato zaten kötüydü bir top kaybeti ve almak için peşinden gelemedi az daha gol oluyordu zaten. Maçı kaybetseydik Tudor çok eleştirilirdi bu değişiklikler yüzünden. Lines varken niye Yasin'i oyuna aldı diye mesela. Ama işler yolunda gidince ve kazanınca üstelik. Herkes hocanın ne yapmaya çalıştığını alnamış oldu.
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